Hijo del Presidente José Antonio Kast lanza peculiar confesión sobre el mandatario: “Su gran maña es...”

La noche de este lunes, el Presidente José Antonio Kast participó en el programa “Las Caras de La Moneda”, en donde contó cómo han sido sus primeros días como mandatario y cuáles son sus planes para el país.

En el programa televisivo conducido por Don Francisco, el jefe de Estado también abordó algunos puntos de su vida personal e incluso hizo algunas revelaciones.

José Antonio Kast Adriasola, hijo de 32 años del presidente y que recientemente asumió como diputado, estuvo presente en la entrevista y reveló un particular secreto del mandatario.

La revelación del hijo del presidente

En uno de los pasajes de la entrevista, Don Francisco le consultó al diputado sobre: “cosas desconocidas que tiene tu padre y que nosotros no hemos podido descubrir, y qué el tampoco ha querido revelar”.

Ante la interrogante, el hijo del presidente respondió que “no se pueden contar... sigue siendo el papá, así que no se pueden contar mucho”.

No obstante, después reveló: “A ver, yo creo que su gran maña es el agua mineral. Con gas, siempre. Y esa es una maña que los hijos también fueron agarrando”.

“De chico, era papá, quiero agua picante”, agregó Kast Adriasola.

Por otro lado, Don Francisco le preguntó al diputado sobre si comparte el pensamiento político de su padre. Ante ello, Kast Adriasola respondió: “Es que uno crece con él, ve el ejemplo, el testimonio y esa consecuencia a uno lo lleva a decir ‘parece que este es el camino correcto’”.

“La gran gracia que hay en la casa es que las cosas se conversan y no se imponen”, cerró el hijo del mandatario.