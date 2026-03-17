Un comentario en el backstage de Fiebre de Baile generó conversación en redes sociales luego de que se difundiera un diálogo entre el conductor del react del programa en YouTube, Claudio Michaux, y el notero Max Araya.

Durante la transmisión, el influencer le comentó al comediante que en el lugar también se encontraba La Botota Fox.

En ese contexto, ambos mencionaron que había existido un intercambio de palabras previamente, por lo que el conductor optó por no acercarse para evitar generar más atención sobre la situación.

“¿A quién más ves por ahí?“, preguntó Michaux, lo que generó la repuesta inmediata de Araya: ”Está la botota (...) nos palabrió, a también te palabrió (Claudio)“.

“¿Qué querés que haga, heón ? (sic)“, respondió el encargado del react, generando la reacción del notero. “Muy bien. Yo quería ir para allá, pero no voy a ir para allá”, dijo Arara.

Pero eso no quedó ahí, porque Michaux agregó a esa frase: “No, no, si no querés no vayas (...) estar dándole pantalla a La Botota si está enojada”.

Las reacciones no tardaron en aparecer: algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras otros debatieron sobre lo ocurrido. Incluso la propia Botota Fox respondió en comentarios con un mensaje irónico, lo que terminó transformando el episodio en una anécdota comentada por seguidores del programa.