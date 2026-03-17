;

VIDEO. “Estar dándole pantalla...”: el incómodo momento entre La Botota Fox y el react de “Fiebre de Baile”

Claudio Michaux y el notero Max Araya comentaron el episodio en plena transmisión, desatando reacciones en redes.

Nelson Quiroz

CAPTURA CHV YOUTUBE

CAPTURA CHV YOUTUBE

Un comentario en el backstage de Fiebre de Baile generó conversación en redes sociales luego de que se difundiera un diálogo entre el conductor del react del programa en YouTube, Claudio Michaux, y el notero Max Araya.

Durante la transmisión, el influencer le comentó al comediante que en el lugar también se encontraba La Botota Fox.

En ese contexto, ambos mencionaron que había existido un intercambio de palabras previamente, por lo que el conductor optó por no acercarse para evitar generar más atención sobre la situación.

Revisa también

“¿A quién más ves por ahí?“, preguntó Michaux, lo que generó la repuesta inmediata de Araya: ”Está la botota (...) nos palabrió, a también te palabrió (Claudio)“.

“¿Qué querés que haga, heón ? (sic)“, respondió el encargado del react, generando la reacción del notero. “Muy bien. Yo quería ir para allá, pero no voy a ir para allá”, dijo Arara.

Pero eso no quedó ahí, porque Michaux agregó a esa frase: “No, no, si no querés no vayas (...) estar dándole pantalla a La Botota si está enojada”.

Las reacciones no tardaron en aparecer: algunos usuarios tomaron el momento con humor, mientras otros debatieron sobre lo ocurrido. Incluso la propia Botota Fox respondió en comentarios con un mensaje irónico, lo que terminó transformando el episodio en una anécdota comentada por seguidores del programa.

ADN

CAPTURA

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad