Gonzalo Valenzuela entregó nuevos de detalles de su relación con su ex esposa, Kika Silva: “Le pareció increíble...”

El actor es uno de los nuevos concursantes de Fiebre de Baile que estrenó su nueva temporada este lunes.

Gonzalo Valenzuela entregó nuevos de detalles de su relación con su ex esposa, Kika Silva: “Le pareció increíble...”

Gonzalo Valenzuela es uno de los nuevos participantes que estarán en la nueva temporada de Fiebre de Baile. Este lunes, el actor estuvo en la presentación oficial del programa donde reveló nuevos detalles de su relación con su ex esposa, Kika Silva.

En conversación con Las Últimas Noticias, Gonzalo Valenzuela se refirió a su llegada al programa de baile.

“Ya tengo 48 años, para mí esto es un juego y eso ya lo entendí hace mucho tiempo. Juego siempre con respeto hacia mí, hacia los demás y hacia la familia. El resto es pasarlo bien”, comentó el actor.

Sobre su relación con Kika Silva, Valenzuela fue claro y dijo que si le comentó sobre su participación en Fiebre de Baile y que con ella “hablo todos los días, le pareció increíble y, sobre todo, por lo que me va a servir a mí para el futuro como actor, por las herramientas que voy a ganar acá”.

“Lo primero que pensé es todo lo que esto me puede ayudar a mí. También me pasó hace un par de años con Mi nombre es, donde me tuve que meter en el mundo de los cantantes, de la música y eso me sirvió muchísimo", dijo Gonzalo Valenzuela.

El actor de 48 años participará en el programa de baile junto a la bailarina Daniela Aravena y su primera competencia será contra el también actor, José Antonio Raffo.

