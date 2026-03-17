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Exitosa telenovela brasileña vuelve a la televisión chilena: conoce la fecha de su reestreno y qué canal la emitirá

La reconocida telenovela brasileña, Avenida Brasil, volverá a emitirse en la televisión nacional.

Nicolás Lara Córdova

Exitosa telenovela brasileña vuelve a la televisión chilena: conoce la fecha de su reestreno y qué canal la emitirá

Avenida Brasil volverá a emitirse en la televisión chilena. Una de las producciones más exitosas del último tiempo regresa para sorprender una vez más a sus fanáticos.

La teleserie relata la historia de Rita, una niña que quedó huérfana tras la muerte de su padre producto de las manipulaciones de su madrastra, la ambiciosa Carminha.

Luego de ser abandonada en un basural de Río de Janeiro, Rita es adoptada por una familia y crece con el objetivo de buscar venganza.

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¿Qué canal transmitirá y cuándo se reestrenará Avenida Brasil en Chile?

TVN dio a conocer este martes que volverá a emitir esta exitosa producción de TV Globo a partir de abril.

La señal estatal informó que Avenida Brasil se reestrenará en la segunda franja estelar de TVN, es decir, después de Moisés y los 10 mandamientos.

A 14 años de su estreno, el medio O Tempo de Brasil dio a conocer el año pasado que TV Globo habría encargado una secuela que se estrenaría en 2027.

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