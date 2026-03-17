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“Era imposible no llorar”: Diego Ulloa y su primera nominación a la selección chilena

El lateral de Colo Colo reconoció su emoción ante el llamado de “La Roja” para ser parte de los dos amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Damián Riquelme

Colo Colo Oficial

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Este lunes, Nicolás Córdoba oficializó la lista de los 26 convocados para la gira de “La Roja” por Oceanía, donde enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Dentro de las novedades del fútbol local fue la presencia de Diego Ulloa, lateral izquierdo de Colo Colo, quien se transformó en el único representante del “Cacique” en esta citación de cara a la próxima fecha FIFA.

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Tras el triunfo de los albos por 2-0 ante Huachipato, resultado que los dejó como líderes exclusivos del torneo, el defensor conversó con los medios en zona mixta sobre este importante paso en su carrera. El futbolista de 22 años reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa mientras se encontraba concentrado con el plantel del “Popular”.

“Estábamos en el hotel, estábamos activando y después, cuando subí a la pieza, me enteré. Al tiro llamé a mi familia y fue inevitable no llorar”, relató Diego Ulloa sobre el instante en que supo de su llamado.

El lateral, que se ha ganado la titularidad bajo el mando de Fernando Ortiz, destacó que este logro es fruto de la constancia y envió un mensaje a los jugadores jóvenes. “Como consejo, siempre se han dado cuenta de que yo siempre he estado preparado y que nunca dejen de confiar, porque el trabajo siempre paga”, recalcó.

De cara a lo que será su integración al equipo nacional, el zurdo manifestó su intención de seguir aprendiendo de referentes como Gabriel Suazo, a quien considera su mayor modelo a seguir en la posición.

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