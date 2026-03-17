¿El público le dio la espalda la Academia? El duro dato que sacude a los Premios Oscar y deja en duda su verdadero impacto

La noche del pasado domingo 15 de marzo se celebró la 98ª edición de los Premios Óscar, reconociendo lo mejor de la industria cinematográfica en diversas categorías.

Y si bien los grandes protagonistas son los trabajadores detrás de cada película, destacando actores y directores premiados, hubo ciertas polémicas que siguen dando de qué hablar.

Bajo este escenario de análisis, durante las últimas horas se dio a conocer una noticia no muy alegre para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

De acuerdo a datos oficiales de calificaciones Nielsen National Live+Same Day Big Data Plus, este 2026 se registró una considerable baja en audiencia.

La más reciente edición captó 17.86 millones de televidentes a través de ABC y Hulu, lo que representa las cifras más baja desde 2022 y un descenso del 9% respecto del certamen anterior (19.7).

Este retroceso interrumpe una racha de crecimiento sostenido que había elevado las cifras en los últimos ejercicios, aunque el evento se posicionó como el programa de entretenimiento líder en horario estelar de la temporada 2025-2026, según datos de Disney.

Este es el primer bajón en cinco años para la gran noche de Hollywood. La gala de 2021, marcada por la pandemia de COVID-19, había tocado fondo con 10.4 millones, pero luego repuntó a 16.6 millones en 2022, 18.8 millones en 2023, 19.5 millones en 2024 y 19.7 millones en 2025.

La 98ª edición de los Academy Awards, conducida por Conan O’Brien, reflejó un patrón similar al de otras ceremonias importantes de este invierno.

Tanto los Golden Globes como los Grammy experimentaron caídas del 6%, con 8.66 millones y 14.4 millones de espectadores respectivamente.

Panorama digital: el respaldo de las redes

Pese a la merma televisiva, ABC destacó un repunte del 42.4% en impresiones sociales, alcanzando 184.314.370 mientras las plataformas de la Academia sumaron 21.6 millones de interacciones frente a 19.7 millones en 2025, con más de 129 millones de visualizaciones de video durante la noche.

Ahora solo queda esperar para ver si esta baja en audiencia de los Oscar motivan algún cambio para los próximos años, al menos para la televisión, o incluso potenciar las redes sociales y web.

Asimismo, hay que recordar que Disney (y sus respectivas señales en Estados Unidos) mantendrá los derechos de emisión en ABC y Hulu hasta 2028, antes de que el nuevo acuerdo con YouTube tome efecto para la 101ª ceremonia en 2029, extendiéndose al menos