YouTube da el gran golpe y se adjudica la transmisión oficial de los Oscar, pero no será de inmediato

La plataforma busca competir con las grandes cadenas de streaming.

José Campillay

YouTube

Getty Images - Especial | YouTube

No hay dudas de que el cine es uno de los mercados más entretenidos en la industria del entretenimiento, popular por excelencia y años de historia construidos por grandes exponentes.

Es por eso que desde hace ya varias décadas, año tras año, se celebra lo mejor del rubro entregando reconocimiento a películas, actores, directores y diversos ámbitos detrás de cada proyecto.

Bajo este escenario, durante las últimas se dio a conocer que YouTube se adjudicó la transmisión oficial de uno de los premios más importantes y valorados por la comunidad.

Se trata nada más y nada menos que de los Oscar, los galardones más prestigiosos que le suman un valor extra a la carrera de cada cineasta y actor.

La noticia fue confirmada por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes dieron a conocer un acuerdo plurianual que entrega a la plataforma los derechos exclusivos de transmisión a nivel mundial.

El acuerdo se hará efectivo a partir de la ceremonia número 101, es decir en el año 2029, extendiéndose hasta 2033.

Hay que recordar que hasta la fecha existe una distribución de derechos conforme al territorio del mundo en el que se exhiben. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve a través de ABC, mientras que en Chile y gran parte de Latinoamérica es a través de TNT y HBO MAX vía streaming.

Dicha fórmula se mantendrá hasta 2028, sin mayores cambios en cuanto a lo sustancial, pudiendo experimentar modificaciones en el formato y estilo de programa.

Detalles del nuevo convenio

La cobertura completa, que abarca la alfombra roja, contenido exclusivo detrás de escenas y la fiesta Governors Ball, se ofrecerá en vivo y sin costo para audiencias globales en YouTube, además de suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos.

“Estamos emocionados de iniciar una asociación global multifacética con YouTube como el futuro hogar de los Oscars y nuestra programación anual de la Academia”, declararon el CEO de la Academia, Bill Kramer.

Neal Mohan, CEO de YouTube, también celebró el convenio: “Los Oscars son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en la narración y el arte”.

Fuentes indican que YouTube superó ofertas de Disney/ABC y NBCUniversal con una cifra superior a los nueve dígitos, frente a los aproximadamente $100 millones de dólares anuales que pagaba Disney bajo el contrato previo.

La decisión sorprende por la falta inicial de infraestructura de producción en vivo de YouTube, aunque dispondrá de tres años para prepararse, permitiendo a la Academia mayor control creativo sin límites de tiempo.

