El debutante Jhon Cortés emociona a otra joven figura de la U: “Me alegro por él y le deseo mucho éxito”

Después de varias semanas complicadas, el plantel de Universidad de Chile vive días felices tras la reciente victoria sobre Coquimbo Unido, resultado que significó el segundo triunfo de los azules en la presente temporada.

Este martes, el volante Agustín Arce conversó con ADN Deportes y se mostró contento no solo por la victoria, sino también porque volvió a sumar minutos en el cuadro azul.

“Me sentí muy bien durante el partido. Siempre es lindo jugar en la U y sé que tengo que esforzarme al máximo para ganarme la camiseta”, señaló el futbolista de 21 años.

Además, el mediocampista se refirió a su compañero de equipo, Jhon Cortés, quien protagonizó un emotivo momento ante Coquimbo Unido: tras el partido, el joven delantero de 17 años lloró de la emoción por haber debutado profesionalmente.

“Me alegro por él. Siempre es lindo poder darle apoyo a un compañero que está debutando. Le deseo mucho éxito a Jhon y que vaya con todo para poder ganarse un puesto de titular”, comentó Agustín Arce.

Por último, el volante de la U le dedicó palabras a su ex DT, Francisco Meneghini. “La verdad es que me tomé con mucha tristeza su salida, pero así es esto. Le deseo lo mejor y que le salga todo bien en el futuro”, concluyó.