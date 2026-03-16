Sustrajeron colaciones y almuerzos de todo un mes: lo que se sabe del robo al Liceo Miguel de Cervantes en Santiago

Un nuevo golpe a la educación pública encendió las alarmas en la comuna de Santiago. Durante la mañana de este lunes, el equipo directivo de la escuela Miguel de Cervantes detectó un violento robo al interior del recinto, donde delincuentes sustrajeron computadores, equipamiento clave y alimentos correspondientes a casi todo un mes del sistema de alimentación de Junaeb.

La gravedad de los daños obligó a suspender las clases de la mañana y la tarde, mientras la comunidad educativa intenta recuperar condiciones mínimas para retomar sus actividades.

Desde el SLEP Santiago Centro, su directora ejecutiva, Paulina Retamales, describió el escenario con dureza: “El día de hoy, en la mañana, al llegar el equipo directivo de nuestra escuela Miguel de Cervantes, se encuentran con una situación lamentable”.

Según explicó la autoridad, el establecimiento quedó severamente afectado tras el ataque. “Se encuentran con una escuela totalmente destruida, y los delincuentes, lamentablemente, robaron gran parte del equipamiento del establecimiento”, señaló. Junto con ello, añadió que la emergencia impactó directamente a estudiantes, apoderados y funcionarios, ya que fue necesario paralizar la jornada para reorganizar el recinto.

SLEP advierte impacto directo en estudiantes y activa plan de seguridad

Desde el servicio local alertaron que este episodio no es aislado. Retamales afirmó que “desde el 1 de enero de este año, ya 7 de nuestros establecimientos han sido víctimas de robos como este”, lo que abre preocupación por la seguridad en los recintos educacionales de la comuna.

La directora también puso el foco en las consecuencias inmediatas para los alumnos. “Esto tiene un impacto directamente en nuestros niños, en nuestras niñas, nuestros estudiantes”, sostuvo, remarcando la inquietud del sostenedor frente a hechos que alteran la continuidad escolar y las condiciones básicas de funcionamiento.

Uno de los puntos más sensibles del robo fue la sustracción del sistema de alimentación. En esa línea, Retamales fue enfática: “Se robaron todo JUNAEB, que es todo el sistema que da desayuno y alimentación”. La pérdida compromete una prestación esencial para decenas de estudiantes que dependen diariamente de ese apoyo.

Como respuesta, el SLEP indicó que ya trabaja en el plan “Santiago Aprende Seguro”, iniciativa que busca reforzar la seguridad en 43 escuelas y liceos mediante mejoras de infraestructura, instalación de cámaras y sistemas de alarma. La meta, según explicó la autoridad, es reducir este tipo de hechos y resguardar a las comunidades educativas.