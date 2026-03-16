“El perro no se ha movido de su lado”: el duro relato de familiares tras muerte de hombre en Puente Alto

Una balacera registrada la noche del domingo en Puente Alto terminó con un hombre de 59 años fallecido, en un hecho que preliminarmente fue asociado a un enfrentamiento entre bandas rivales.

La víctima recibió un disparo mientras paseaba a su perro en un sector residencial de la comuna, en un episodio que ha provocado conmoción por el contexto: el hombre no habría tenido relación con el tiroteo, según las primeras presunciones del caso.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de calle Blanca con Jardín Alto, en la zona sur de Santiago. En el lugar, de acuerdo con los antecedentes iniciales, se habrían efectuado alrededor de 60 disparos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque de alta intensidad y con participación de más de un arma.

“Que pillen a los desgraciados”

En medio del dolor, familiares de la víctima exigieron avances rápidos en la investigación. “Que pillen a los desgraciados”, señaló uno de ellos, reflejando la impotencia frente a un crimen que golpeó a una persona que, según su entorno, solo realizaba una rutina cotidiana al momento de recibir el impacto.

Uno de los testimonios más conmovedores se centró en el perro que acompañaba al hombre. “No lo dejó solo, el perro no se movió del lado de él. No quería que nadie se le acercara hasta que llegamos nosotros”, relató un familiar, describiendo el momento posterior al ataque y el comportamiento del animal en medio del caos.

La hermana de la víctima también entregó un relato íntimo del hombre fallecido y del efecto del crimen en su círculo más cercano. “Era mi hermano menor, la guagua de nosotros. Humilde mi hermano. Era muy humilde”, dijo, añadiendo que él vivía con una adulta mayor a la que cuidaba: “Él era el que vivía aquí con una anciana adulta mayor, que ahora quedó destrozada, mi madre. Él vivía con ella, él la cuidaba y todo”.

Otro familiar describió el estado del perro tras el hecho: “El perrito igual está mal. La verdad que ha llorado todo el rato. Mal. Él pasaba con el perro”, sostuvo, reforzando el impacto emocional que dejó el episodio incluso en los detalles más cotidianos.

Por ahora, las diligencias se concentran en identificar a los responsables del tiroteo y esclarecer si el hombre fue alcanzado por una bala perdida o si existió una acción dirigida. La investigación busca reconstruir la secuencia completa y determinar la dinámica del supuesto enfrentamiento.