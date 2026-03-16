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VIDEO. Sistema frontal en el sur de Chile provoca grave filtración de lluvia en Clínica Alemana de Valdivia

Las lluvias no han dado tregua en la zona sur del país, generando diversas afectaciones.

Juan Castillo

Sistema frontal en el sur de Chile provoca grave filtración de lluvia en Clínica Alemana de Valdivia

Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal en el sur de Chile ya comienzan a mostrar sus efectos más visibles y preocupantes.

Durante las últimas horas, en redes sociales se viralizó un registro que exhibe una compleja filtración de agua en dependencias de la Clínica Alemana de Valdivia, una situación que rápidamente generó alarma entre usuarios y vecinos de la zona.

El episodio no solo volvió a poner el foco sobre la magnitud del evento meteorológico, sino también sobre la capacidad de respuesta de recintos esenciales en medio de emergencias climáticas.

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La situación no solo afecta a infraestructura o equipamiento clínico, sino que también a aquellas personas y pacientes que permanecen en el establecimiento por razones de salud.

A eso se suma la incertidumbre de quienes acudieron al lugar para recibir atención y podrían ver alterado su proceso asistencial, como consecuencia del sistema frontal en el sur del país.

Por ahora, el registro ha generado diversas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han manifestado preocupación por las condiciones en que opera el centro de salud frente a lluvias de esta magnitud.

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