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Se abre oportunidad única para profesionales chilenos en Estados Unidos: conoce los requisitos para postular

Una compañía del estado de Alabama busca profesionales para labores de mantención de infraestructura de telecomunicaciones.

Nicolás Lara Córdova

Se abre oportunidad única para profesionales chilenos en Estados Unidos: conoce los requisitos para postular

Se abre oportunidad única para profesionales chilenos en Estados Unidos: conoce los requisitos para postular / NurPhoto

La industria de las telecomunicaciones en Estados Unidos y su expansión ha dejado al descubierto un grave problema en el mantenimiento de la infraestructura 4G y 5G debido a la falta de especialistas especializados.

Por ello, diversas empresas de dicho país han comenzado a ver en Chile la posibilidad de poder reclutar a profesionales especializados en este rubro para realizar dichas labores.

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La empresa Atlas United Corp. del estado de Alabama ha comenzado a reclutar a diversos especialistas de varios países, entre ellos Chile, para comenzar a expandir y mantener la red de telecomunicaciones de dicho lugar.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

En este contexto, la empresa en cuestión solicita tener la visa H-1B1, el cual es un permiso especial para trabajo temporal exclusivo para ciudadanos chilenos y de Singapur.

Este documento permite trabajar en Estados Unidos durante un período de hasta 18 meses, con posibilidad de renovación indefinida.

En conversación con Las Últimas Noticias, el especialista Jaime Monrroy comentó que “muchos empleadores optan por atraer talento mediante este visado porque el proceso es bastante simple. Lo fundamental es contar con una empresa dispuesta a contratarte”.

Sobre el idioma, Monrroy comentó que “en el área de mantención no se requiere un dominio avanzado porque el equipo de trabajo se comunica principalmente en español”.

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