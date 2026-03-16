¿Contradicción en EE.UU.? Trump presiona por apoyo en Ormuz, pero Marco Rubio asegura que “no necesitan a nadie”

La crisis en Medio Oriente sigue en aumento tras un nuevo mensaje contradictorio desde la administración de Donald Trump.

Esto ya que mientras el mandatario redobló la presión sobre otros países para integrar una coalición que permita reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la idea de que Estados Unidos tiene capacidad suficiente para actuar por su cuenta.

El paso marítimo permanece cerrado de facto desde hace una semana, en medio de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán. En ese contexto, Trump aseguró que varias naciones ya estarían avanzando para sumarse al operativo. “Esos países lo necesitan más que nosotros”, afirmó el republicano, aludiendo a los países más dependientes del flujo de petróleo y gas natural licuado que atraviesa Ormuz.

Además, defendió la ofensiva militar en curso y sostuvo que las fuerzas estadounidenses ya han alcanzado “7.000 objetivos, sobre todo militares y comerciales”.

Trump presiona a sus aliados, pero Rubio refuerza la tesis de autosuficiencia de EE.UU.

Durante una conferencia de prensa en Washington, Donald Trump endureció su mensaje hacia los socios internacionales que aún no comprometen apoyo. Según dijo, algunos aliados se resisten a involucrarse pese a años de respaldo militar estadounidense. “Llevamos 40 años protegiéndolos, ¿y ustedes no quieren involucrarse en algo tan insignificante?”, lanzó, en una frase que buscó aumentar la presión diplomática.

El mandatario también defendió los resultados militares de la ofensiva y afirmó que “hemos destruido 30 barcos que colocan minas en el estrecho de Ormuz”, insistiendo en que la capacidad operativa iraní ha sido fuertemente debilitada. Sin embargo, evitó identificar qué países participarán finalmente en la eventual coalición naval.

Ahí apareció el papel de Marco Rubio, a quien Trump encargó comunicar más adelante qué naciones terminarán integrándose a la protección del estrecho. Pero el propio jefe de la Casa Blanca dejó otra señal de fuerza unilateral al remarcar: “No necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo. Tenemos el ejército más fuerte del mundo, con gran diferencia”.

La combinación de ambos mensajes instala una tensión evidente dentro del discurso oficial estadounidense: por un lado, Washington presiona para sumar respaldo internacional; por otro, insiste en que puede avanzar sin ayuda externa. En un escenario donde el bloqueo de Ormuz golpea el mercado energético y eleva la incertidumbre global, esa dualidad también marca el tono político de la ofensiva liderada por la Casa Blanca.