“Ricky Martin me besó en el Festival de Viña y luego todo el mundo me quería besar para probar su sabor” / FRANCISO LONGA /AGENCIAUNO

Durante el fin de semana se estrenó un nuevo capítulo del podcast Entre Broma y Broma conducido por el comediante Luis Slimming. En esta oportunidad, el invitado fue Martín Cárcamo, quien entregó detalles inéditos de su carrera en la televisión y de su paso por la animación del Festival de Viña del Mar.

Al respecto, el conocido animador recordó la edición 2020 del certamen, la que estuvo marcada por el estallido social donde algunos manifestantes apedrearon el Hotel O’Higgins y las vans que transportaban a los artistas hacia la Quinta Vergara.

“Estaba muy peludo, apedrearon muchas muchas vans, entre ellas la de Ricky Martin. Si él decidía no subirse al escenario esa primera noche...”, recordó Carcamo.

En ese momento, el conductor de televisión recordó que el artista puertorriqueño le dio un beso y comenzó a centrar su anécdota en aquel momento ante la risa de Luis Slimming.

“Sabes que Ricky me dio el beso y pasó una cuestión muy increíble. Me dio un beso a mí y a la ‘Mari’ (Luisa Godoy), pero ella corrió la cara y cuando salgo del escenario todo el mundo se me acerca y me querían dar un beso para sentir el sabor de Ricky Martin”, comentó.

Luis Slimming le preguntó a Carcamo a qué sabía el artista puertorriqueño a lo que Cárcamo responde de inmediato a que “sabía exquisito” provocando las risas de los presentes.

La polémica noche de Maroon 5 en el Festival de Viña

En la misma conversación, Martín Cárcamo fue consultado sobre los momentos complicados que le tocó vivir durante su periodo como animador del Festival de Viña del Mar y recordó el paso de Maroon 5 en Viña 2020.

“Uno como animador está al servicio de los artistas y nos pasaron cosas ‘heavy’ e increíbles como con Maroon 5”, comenzó comentando Cárcamo.

“Ese hueon (Adam Levine) llegó como 50 minutos tarde. Ese día llegué y 20 minutos antes de iniciar nos comentan que los Maroon 5 todavía no salían del hotel. Parece que no cachan lo que es el Festival. Ahí me gustaba esa banda, yo era fan y me sacaron del escenario, su guardia”, comentó.

“Yo estaba con mis hijos al costado del escenario disfrutando del show, y se me acerca el guardia y me dice ‘salga de acá’ y yo le comento que soy el animador y me dice ‘salga de acá’ y me tuve que ir”, cerró Martín Cárcamo.