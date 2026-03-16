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FOTO. Conocida pareja de los realities confirmó su quiebre a través de redes sociales: “Me dolió ver ciertas cosas...”

El quiebre se dio a conocer a través de Instagram.

Nicolás Lara Córdova

Conocida pareja de los realities confirmó su quiebre a través de redes sociales: “Me dolió ver ciertas cosas...”

En los últimos meses una relación de amistad se ganó el cariño de los fanáticos de Mundos Opuestos.

Valentina Concha y Evelyn Ortiz se convirtieron en la amistad favorita de los espectadores del reality de Canal 13 gracias a su confianza y su apoyo mutuo durante el programa.

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A través de Instagram, ‘Vale’ Concha fue consultada sobre su amistad con la ‘Gacela’ y reveló un detalle inédito: ya no serían amigas.

“Yo soy muy sensible, sufro de apego evitativo. Siempre estoy alerta de cuidarme y me alejo cuando veo algo que activa mis alarmas”, escribió.

“Quizás fui ingenua y pensé que éramos amigas, pero me dolió ver ciertas cosas y preferí tomar distancia”, añadió.

“Me quedo con lo lindo y le deseo lo mejor”, cerró.

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