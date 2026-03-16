Marité Matus se sincera sobre su término con Arturo Vidal: “Tuve que aceptar...”

Esta semana, Marité Matus ha estado en el centro de la polémica por su antigua relación con Camilo Huerta y la presunta infidelidad que él tuvo con Trinidad Neira.

En conversación con Las Últimas Noticias, además de este tema, la empresaria se refirió a su relación con su ex esposo, Arturo Vidal, con el que tiene tres hijos en común.

“Con Arturo yo me separé muy enamorada. Estuve casada 10 años con él, tuvimos tres hijos, y cuando me separo, los niños eran muy chicos”, explicó Matus.

Matus explicó en la entrevista que el momento de la separación se dio cuando Arturo Vidal militaba en el Bayern Múnich de Alemania, acusando que no tenía contención y que se encontraba sola en Europa.

“Nunca dejó de ayudarme y nunca dejó de estar”

“Me dolió porque también tuve que aceptar que él estaba enamorado, se había enamorado de otra mujer, que es su mamacita, todavía siguen juntos”, comentó Marité Matus.

Al respecto, la empresaria dijo no tener problemas con la actual pareja de Arturo Vidal, Sonia Isaza y que: “no es tema, no hay problema. Ella ha venido a mi casa, es cordial con mis hijos”.

“Pero en ese entoncesme costó aceptar que él se había enamorado, pero Arturo nunca me hizo daño después. De hecho, me separo de él en Alemania y él me pide irme a Barcelona para estar cerca de los niños y yo me llevaba tan bien con él, que yo cedí para que mis hijos también vieran a su papá. ¿Para qué me iba a venir a Chile?”, señaló.

“Nunca él me dejó, nunca dejó ayudarme, nunca dejó de estar, de conversar conmigo. Nosotros somos de hablar mucho, somos súper buenos amigos”, cerró Marité Matus.