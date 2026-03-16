Presidente Kast encabeza Comité de Seguridad en Arica y anuncia la detención de casi 3.000 prófugos

En un gesto calificado como “llevar La Moneda al terreno”, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este lunes en Arica el segundo Comité de Seguridad de su gestión, siendo el primero realizado fuera de la capital. Acompañado por los ministros del Interior, Defensa, Seguridad y Obras Públicas, el mandatario enfatizó que la ciudad fronteriza debe ser considerada la “puerta de entrada” de la Nación y no de salida.

Durante su alocución, el mandatario endureció el tono respecto al control fronterizo, señalando que se han tomado decisiones “claras y concretas” para cerrar el paso a la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado.

Balance operativo: 2.905 detenciones en tres días

Uno de los hitos más relevantes del comité fue el reporte detallado de un operativo nacional ejecutado por Carabineros e Investigaciones durante las últimas 72 horas. La acción policial arrojó los siguientes resultados:

Detenidos: 2.905 personas que se encontraban prófugas de la justicia o con órdenes de detención pendientes.

2.905 personas que se encontraban prófugas de la justicia o con órdenes de detención pendientes. Destino de imputados: Los arrestados fueron puestos a disposición del Poder Judicial y de Gendarmería para cumplir las condenas correspondientes.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Poder Judicial y de Gendarmería para cumplir las condenas correspondientes. Incautaciones: El operativo también permitió requisar armamento y drogas en diversos puntos del país.

Foco en la Macrozona Norte y Escudo Fronterizo

El jefe de Estado estuvo acompañado por Humberto Soto, comisionado de la Macrozona Norte, para coordinar los avances del Escudo Fronterizo. Kast denunció que organizaciones criminales han llegado a utilizar a menores de edad como “pasaportes” para ingresar ilegalmente al país, valorando el trabajo del Ministerio Público para frenar estos abusos.

“Les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley, para que no tengan dudas de que esto va a cambiar”, sentenció el jefe de Estado.

Cooperación Vecinal y Llamado a la Unidad

El Presidente Kast informó que ha sostenido conversaciones con los países vecinos durante el Cambio de Mando para abordar el crimen organizado como un flagelo regional. Asimismo, hizo un llamado a todos los sectores políticos a actuar con unidad: “Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro”.

Finalmente, el mandatario agradeció el respaldo ciudadano a las Fuerzas Armadas y de Orden, asegurando que las policías cuentan con “toda la autoridad del Gobierno” para realizar su función de manera eficaz.