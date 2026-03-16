Popular exfutbolista culpa a los videojuegos de su fracaso en el Real Madrid: sufrió “obsesión” por Crash Bandicoot

El exmediocampista brasileño Zé Roberto reconoció que uno de los episodios más decepcionantes de su carrera ocurrió durante su paso por Real Madrid, donde admitió que su rendimiento se vio afectado por hábitos poco profesionales, entre ellos una fuerte dedicación a los videojuegos.

En una entrevista con el programa Abre Aspas del medio brasileño Globo Esporte, el exseleccionado de Brasil explicó que llegó al club español con apenas 22 años sin la preparación mental ni táctica necesaria para competir en uno de los equipos más exigentes del fútbol europeo.

“Yo fracasé, regresé y luego volví porque no estaba preparado. Llegué a uno de los clubes más grandes del mundo sin estar preparado ni psicológica ni tácticamente”, afirmó el exjugador, quien recordó el fuerte contraste cultural que vivió al integrarse al plantel.

Según relató, mientras muchos compañeros se presentaban con autos de lujo y vestimenta elegante, él mantenía un estilo más sencillo, algo que incluso generaba bromas dentro del vestuario.

El brasileño aseguró que, además de la exigencia del fútbol europeo y la barrera del idioma, su rutina fuera de la cancha influyó negativamente en su rendimiento. “Fracasé en el Madrid por los videojuegos”, dijo al recordar que compró una consola PlayStation y pasaba largas noches jugando.

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“Comía mal y dormía poco”

Según detalló Zé Roberto, la situación se agravó cuando desarrolló una obsesión por terminar el videojuego Crash Bandicoot. “Jugaba hasta altas horas de la madrugada, comía mal y dormía poco. Perdí rendimiento y subí de peso. Fue la única vez que no estuve en mi mejor forma física”, relató.

Con el paso de los años, el exvolante aseguró haber cambiado radicalmente su enfoque profesional. Explicó que comenzó a invertir más en alimentación, recuperación y entrenamiento, entendiendo que su cuerpo debía ser tratado como una herramienta de trabajo.

Ese cambio, sostuvo, fue clave para prolongar una carrera que lo mantuvo activo hasta los 43 años, pasando por clubes como Bayern Munich y Santos FC, además de permitirle mantenerse competitivo.