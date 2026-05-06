Tensión en el Golfo de Omán: EE. UU. ataca petrolero iraní mientras Trump presiona por un acuerdo de paz

Este miércoles, el escenario bélico entre Estados Unidos e Irán registró un nuevo episodio de violencia pese al alto el fuego oficial vigente desde el 8 de abril. El Comando Central de EE. UU. informó que un avión de combate atacó y destrozó el timón de un petrolero iraní en el Golfo de Omán, luego de que el buque intentara evadir el bloqueo estadounidense a los puertos de la República Islámica.

El ultimátum de Donald Trump

El presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para aumentar la presión sobre Teherán, condicionando el cese de las hostilidades —que ya cumplen dos meses— a la aceptación de un acuerdo satisfactorio para Washington.

La amenaza: Trump aseguró que, de no llegarse a un pacto, iniciará una nueva oleada de bombardeos con una “intensidad mucho mayor que antes”.

Trump aseguró que, de no llegarse a un pacto, iniciará una nueva oleada de bombardeos con una “intensidad mucho mayor que antes”. El objetivo: La Casa Blanca busca la apertura inmediata del estrecho de Ormuz , cuya parálisis ha disparado los precios del combustible y sacudido la economía global.

La Casa Blanca busca la apertura inmediata del , cuya parálisis ha disparado los precios del combustible y sacudido la economía global. El borrador del acuerdo: Según reportes de Axios, el pacto consistiría en un memorándum de una página que incluye la moratoria del enriquecimiento de uranio, la distribución de fondos iraníes congelados y el levantamiento de sanciones a cambio de la libre navegación.

Reactivación del frente en el Líbano

En un hecho paralelo que complica la estabilidad regional, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut por primera vez desde el pasado 17 de abril. La oficina de Benjamin Netanyahu confirmó que el ataque, realizado sin previo aviso, tuvo como objetivo a un comandante de la Fuerza Radwan de Hezbolá. Desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, se estima que más de 2.500 personas han muerto en el Líbano.

China: El mediador estratégico

Ante el impacto severo en la paz mundial, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, pidió un alto el fuego integral tras reunirse con su par iraní, Abbas Araghchi, en Pekín. China, que mantiene fuertes lazos económicos con Teherán, se encuentra bajo presión de la administración Trump para que interceda y logre la reapertura del estrecho. Este despliegue diplomático precede a la cumbre de alto nivel que Trump y Xi Jinping sostendrán los días 14 y 15 de mayo.

A pesar de que Irán rechazó inicialmente las versiones del acuerdo difundidas por la prensa, confirmaron que aún se encuentran examinando la última propuesta formal entregada por los mediadores.