Pailita se querella contra creadora de contenido para adultos Vanessa Chávez por millonaria estafa

La creadora de contenido Vanessa Chávez quedó en el centro de una investigación por presunta estafa luego de que el cantante urbano Pailita —nombre artístico de Carlos Javier Rain— presentara una querella en su contra por un “perjuicio económico que superaría los $150 millones”.

La acción judicial también incluye a Héctor Orellana Baeza, pareja de Chávez, en una causa que está siendo indagada por la Fiscalía Oriente por “estafa y eventual lavado de activos”.

Según informó Reportajes T13, el caso suma varias aristas y pone el foco en operaciones vinculadas a vehículos de alta gama. De acuerdo con el reportaje, el artista ya prestó declaración ante el Ministerio Público, mientras la investigación busca esclarecer el flujo del dinero y establecer si existirían más personas afectadas, especialmente en el mundo urbano.

De Pedro Aguirre Cerda a Arsmate: el perfil público y los vínculos con el género urbano

Vanessa Chávez, de 33 años, es oriunda de Pedro Aguirre Cerda y ganó notoriedad tras apariciones en publicaciones del diario La Cuarta. Con el tiempo, desarrolló su carrera en plataformas de contenido para adultos, particularmente en Arsmate, donde ha sido creadora y rostro visible en eventos asociados, incluso en el contexto del Festival de Viña del Mar.

Según Reportajes T13, Chávez también se vinculó al género urbano participando como modelo en videoclips. Uno de esos trabajos habría sido con Cris MJ, y en ese circuito se habría producido el contacto con Pailita durante 2022, cuando el cantante vivía el peak de popularidad.

La querella —presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago— describe dos hechos principales. Primero, la supuesta venta de un Land Rover por cerca de $40 millones, con la promesa de transferirlo posteriormente. Sin embargo, el artista habría descubierto que el vehículo estaba en una demanda civil con una entidad financiera, por lo que “nunca pudo ser transferido”.

El segundo punto habla de una operación mayor: un supuesto negocio de compraventa de autos de alta gama por $120 millones. El documento sostiene que el dinero se entregó para levantar una distribuidora, pero el cheque habría sido cobrado en mayo de 2023 sin que la iniciativa se concretara.

La causa está siendo trabajada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, mientras la Fiscalía continúa con diligencias para establecer eventuales responsabilidades y detectar otras posibles víctimas.