Programa de ADN capacita a miles de pymes y profesionales: así será la nueva temporada de Academia de Emprendedores

Este lunes 2 de marzo y por sexto año consecutivo radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer.

Para la nueva temporada, este innovador programa que entrega contenidos formativos a más de 45 mil personas promedio conectadas a diario a la señal análoga y digital de ADN, presenta nuevos cursos y dinámicas.

Este 2026 además permitirá a sus auditores postular una Clase Magistral para hacerla en vivo desde el estudio de la radio.

Mensualmente se seleccionarán hasta tres postulaciones y se coordinará con los profesionales el formato en el que harán su Clase Magistral: presencialmente en los estudios de radio ADN o a través de llamada telefónica, lo cual torna a esta iniciativa altamente inclusiva. Las postulaciones se pueden hacer acá ()

“Este año cumplimos 18 años de vida y un tercio de todo ese tiempo lo hemos dedicado a apoyar a las pymes y el emprendimiento en Chile a través de Academia de Emprendedores, un espacio que crece en audiencia gracias a un contenido basado en las experiencias y aprendizajes que comparten nuestros propios auditores”, comenta el director de radio ADN, Carlos Costas.

Para el fundador de Academia de Emprendedores, Leo Meyer, “este programa evoluciona igual que un buen emprendimiento: siempre innovando y a través de un trabajo colaborativo con profesionales que lideran cursos, talleres y clases útiles que permiten el traspaso de conocimiento práctico”.

Contenidos, profesores y horarios

Toma tu celular y pon una alarma para conectar y participar activamente con tus preguntas en las temáticas de interés para potenciar tu negocio:

Lo que se aprende el lunes

VENTAS: espacio para conectar con la realidad comercial emprendedora, compartiendo experiencias, herramientas y consejos prácticos para activar de forma distinta, consciente y efectiva el cierre de una venta. Liderado por Carolina Rojas.

PYMES PARA CHILE: visibiliza las redes, actividades, alianzas, concursos y beneficios del Banco de Chile para apoyar el crecimiento del ecosistema emprendedor. Liderado por Winnie Darlic.

REINICIA: aborda a través de historias reales la reinvención laboral, considerando distintas causas de salida del mundo corporativo tales como despido, burnout, edadismo o decisión estratégica de emprender. Lidera Alejandra Silva.

SUPERSTAR: visibiliza el rol de la academia e investigadores para promover la transferencia tecnológica y la creación de startups de base científico-tecnológica. En alianza con la Red de Gestores Tecnológicos de Chile.

Martes

VANGUARDIA: entrevistas a líderes, fundadores, emprendedores y dueños de negocios que piensan fuera de la caja, quienes a través de la tecnología y la innovación, han desarrollado exitosos proyectos pioneros. Liderado por Caro Hidalgo.

BACKSTAGE: Muestra el funcionamiento y reconoce el esfuerzo que realizan las organizaciones del ecosistema emprendedor, tales como aceleradoras, fondos de inversión, corporativos y entidades públicas, entre otras. Lidera Ariel Matus.

SONIDO: espacio dedicado a visibilizar el ecosistema de la industria creativa, principalmente a los realizadores musicales y sus experiencias para impulsar producciones independientes. Lidera Vero Ferk.

CASOS: revisión de la historia, crecimiento y futuro de negocios que se reconocen como emprendimientos en constante desarrollo y en búsqueda de modelos de negocios innovadores. Lidera Leo Meyer.

Miércoles

IMPACTO: visibiliza el rol de las fundaciones sin fines de lucro y organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos económico, social y medioambiental. Lidera Gabriela Lacoste.

ORIGEN: describe casos de identidad local y denominación de origen, profundizando en las historias de productos, servicios y personas de todo el país, permitiendo sacar aprendizajes y comprender su valor comunitario. Liderado por Víctor Palma.

RECETA: Visibiliza a los profesionales y emprendedores del sector gastronómico y de alimentos, para comprender las oportunidades y desafíos de un rubro altamente especializado y competitivo. Lideran Gery Huerta y Carlos Montoya.

ESTILO: conecta al ecosistema emergente de creadores y emprendedores de la moda y el diseño basado en la economía circular, con participación activa en eventos y encuentros a lo largo de todo el país y América Latina. Lidera Richard Campillay.

CLASE MAGISTRAL: contenidos liderados por especialistas para actualizar conocimientos en torno a la gestión de los negocios, considerando el impacto del desarrollo digital, tendencias mundiales y nuevos descubrimientos e investigaciones. Lidera Leo Meyer.

Las materias de los jueves

MUNICIPIO: presenta las dinámicas municipales enfocadas en apoyar al emprendimiento en todo el país, desde los trámites de patentes y permisos hasta diversos beneficios que van en concreto apoyo a la comunidad. Lidera Walter Beyer.

LABORAL: espacio en formato clínica en vivo que entrega respuestas a preguntas hechas por personas en torno a las Leyes Laborales: contratos, despidos, derechos y deberes de empleadores y trabajadores. Lidera Felipe Malgüe.

MENTALIDAD: exploración del funcionamiento del cerebro y mente con el fin de identificar nuevos hábitos que potencien a emprendedores y profesionales. Libros, experiencias y conversaciones con especialistas. Lidera el PhD Jorge Lobos.

MONETIZA: Presenta casos de emprendedores que han logrado monetizar sus negocios mediante modelos comerciales innovadores, poniendo énfasis en los aprendizajes obtenidos y las herramientas utilizadas. Lidera Daniel Zuloaga.

Las clases de los viernes

QUIÉN TE MANDÓ A EMPRENDER: un espacio lúdico, con una mirada crítica y toques de ironía para analizar la contingencia económica y su impacto en las dinámicas del emprendimiento y la innovación. Lideran Alejandro Godoy y Leo Meyer

NORTE: Analiza el impacto de las iniciativas de empresas, organizaciones públicas y profesionales del norte de Chile, comprometidas con el crecimiento del territorio y su comunidad gracias a modelos de negocio sostenibles. Lidera desde Antofagasta por Rodolfo Tapia.

ADN VIAJERO: explora cómo el viaje transforma a las personas a través de historias de destinos, emprendedores turísticos, hoteles de autor y viajeros que están construyendo una vida y un trabajo sin fronteras. Liderado desde Frutillar por Carlos Scheuch.

