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Ganó el Óscar y dejó a todos esperando: la razón por la que Sean Penn no subió al escenario

El actor estadounidense obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto por One Battle After Another, pero no asistió a la ceremonia realizada en Hollywood.

Pablo Castillo

Sean Penn attends the 41st Santa Barbara International Film Festival: Hammond Cinema Vanguard Award at The Arlington Theatre on February 09, 2026 in Santa Barbara, California. (Photo by Robin L Marshall/WireImage)

Sean Penn attends the 41st Santa Barbara International Film Festival: Hammond Cinema Vanguard Award at The Arlington Theatre on February 09, 2026 in Santa Barbara, California. (Photo by Robin L Marshall/WireImage) / Robin L Marshall

El actor estadounidense Sean Penn obtuvo su tercer premio en los Premios Óscar como Mejor Actor de Reparto por su papel del coronel Steven J. Lockjaw en la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson. Sin embargo, el intérprete no estuvo presente en la ceremonia realizada en Hollywood para recibir el galardón.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el actor se encontraba en Europa durante la entrega de premios debido a un viaje previamente planificado a Ucrania.

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Penn mantiene un conocido respaldo al país europeo en el contexto de la guerra con Rusia, postura que ha manifestado en distintas ocasiones desde el inicio del conflicto.

El intérprete tampoco participó en otras ceremonias previas de la temporada de premios. Durante este año estuvo ausente tanto de los BAFTA como de los Actor Awards realizados a comienzos de mes.

Aunque Penn no recogió el galardón en el escenario, la organización de los premios suele hacer llegar posteriormente la estatuilla a los ganadores que no pueden asistir a la ceremonia. Con esta victoria, el actor suma un tercer reconocimiento de la Academia a lo largo de su carrera en el cine.

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SANTA BARBARA, CALIFORNIA - (Photo by Rebecca Sapp/Getty Images for Santa Barbara International Film Festival) / Rebecca Sapp

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