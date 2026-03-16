Gobierno estudia eliminar el Mepco y focalizarlo solo en el precio de la parafina y el transporte público

El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno piensa ingresar próximamente un proyecto de ley para eliminar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para el consumo general, limitando su aplicación exclusivamente al keroseno (parafina) y al transporte público.

La medida fue presentada ante un grupo de senadores de oposición como parte de la guía de los próximos pasos económicos de la administración de José Antonio Kast.

Tras la cita, el jefe de la billetera nacional señaló que no puden quedarse sin hacer nada con siderando la delicada situación por la guerra en medio oriente y la forma en que ha golpeado al precio de los combustibles.

El titular de hacienda apuntó a que el mecanismo para estabilizar los precios de los combustibles es un gasto que el Estado puede no soportar y esto es peligroso para otros derechos sociales que deben ser financiados.

En este contexto, el senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, señaló: “Hoy no se ha descartado por parte del ministro la eliminación del Mepco. Mañana el Gobierno ingresará un proyecto con discusión inmediata”.

El impacto del conflicto en Irán

En entrevista con Mesa Central, el secretario de Estado justificó la decisión señalando que la actual operación del Mepco está generando una menor recaudación fiscal superior a los US$ 50 millones semanales. Esta presión en las arcas públicas se debe a la fuerte alza en los precios internacionales del petróleo producto del conflicto bélico en Irán.

“Retardar el alza a un costo enorme”

Quiroz fue enfático en explicar las limitaciones del sistema actual ante la crisis global: