Premios Oscar: estos son los últimos 10 títulos ganadores como Mejor Película

Este domingo 15 de marzo se celebrará la 98.ª edición de los Premios Oscar y existen altas expectativas por conocer a los grandes ganadores en sus respectivas categorías.

Se trata de la celebración más importante de la industria cinematográfica, reconociendo lo mejor del último año en diferentes áreas dentro de una película.

Para este 2026 (que premia lo hecho en 2025) hay varias cintas destacadas en competencia, siendo 10 las nominadas a Mejor Película, entre las que destacan Bugonia, Marty Supreme y Una batalla tras otra.

A lo largo de la historia, son varios los títulos que han cautivado al público y marcado un hito en la industria. 12 años de esclavitud, El artista, Quisiera ser millonario y Gladiador son solo algunos de ellos.

A continuación, te dejamos un listado con las últimas 10 ganadoras a Mejor Película en los Premios Oscar:

Spotlight (2016)

Director: Tom McCarthy

Actor protagonista: Mark Ruffalo

Moonlight (2017)

Director: Barry Jenkins

Actor protagonista: Trevante Rhodes

La forma del agua (2018)

Director: Guillermo del Toro

Actor protagonista: Sally Hawkins

Green Book (2019)

Director: Peter Farrelly

Actor protagonista: Viggo Mortensen

Parásitos (2020)

Director: Bong Joon-ho

Actor protagonista: Song Kang-ho

Nomadland (2021)

Directora: Chloé Zhao

Actor protagonista: Frances McDormand

CODA (2022)

Directora: Sian Heder

Actor protagonista: Emilia Jones

Todo en todas partes al mismo tiempo (2023)

Directores: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Actor protagonista: Michelle Yeoh

Oppenheimer (2024)

Director: Christopher Nolan

Actor protagonista: Cillian Murphy

Anora (2025)

Director: Sean Baker

Actriz protagonista: Mikey Madison