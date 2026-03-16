Presidente Kast encabeza comité de seguridad en Arica: casi 3 mil detenidos en Chile tras masivo operativo

La seguridad en la frontera norte marcó este lunes la agenda del Gobierno en la Región de Arica y Parinacota. El Presidente José Antonio Kast encabezó un comité de seguridad en la base militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas.

El Mandatario estuvo acompañado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, además de autoridades de Interior, Defensa y Justicia.

La cita también sirvió para revisar los resultados de un operativo nacional desarrollado entre el 12 y el 14 de marzo por Carabineros y la PDI, enfocado en la búsqueda y captura de personas prófugas. El balance consolidado dejó 2.905 detenidos en tres días, de los cuales 2.411 corresponden a hombres y 494 a mujeres.

Entre ellos, hubo capturas por homicidio, robos violentos y delitos sexuales, en medio de una ofensiva que el Gobierno busca instalar como muestra de control territorial y persecución penal activa.

Gobierno refuerza despliegue en Chacalluta y pone presión sobre el control fronterizo

El Mandatario lideró esta actividad para “monitorear la situación en la frontera” y avanzar en el despliegue de medidas extraordinarias en la macrozona norte. En paralelo, se informó que Carabineros concretó 1.328 detenciones, con un 97% de los aprehendidos portando órdenes vigentes, además de la incautación de marihuana, ketamina, vehículos y armas. Por su parte, la PDI reportó 1.577 detenidos y el decomiso de más de 684 kilos de drogas, junto con armas de fuego y vehículos.

Durante la tarde, José Antonio Kast tiene programada una visita al Punto de Observación Fronteriza Beta, en el complejo Chacalluta, para inspeccionar los trabajos de remoción de tierra y el reforzamiento de la vigilancia en la zona.

Además, tras decretos firmados el 11 de marzo, el Ejército sumó 100 efectivos del batallón de Ingenieros, además de cerca de 20 vehículos de distinto tipo para apoyar el control del límite fronterizo.

A eso se agrega la instrucción presidencial para levantar barreras físicas en sectores que sean definidos como críticos, medida con la que el Ejecutivo busca endurecer su estrategia en el norte del país. El despliegue, así, aparece como uno de los primeros ejes de la nueva administración en materia de seguridad y migración irregular.