Tragedia en Mostazal: dueño de casa muere tras enfrentarse a delincuentes que ingresaron a robar en su propiedad

Un hombre murió luego de ser baleado por delincuentes que habían ingresado a robar a una bodega de su propiedad en el sector de La Punta, en la comuna de Mostazal.

El hecho ocurrió en el sector rural La Africana, donde una familia, que se encontraba al interior de su vivienda, advirtió ruidos provenientes de una bodega correspondiente a este domicilio.

Al revisar el lugar, detectaron la presencia de sujetos que estaban sustrayendo especies. En ese contexto, un hombre de 31 años fue atacado por los individuos, recibiendo un impacto que le provocó heridas de gravedad.

La víctima fue trasladada por sus propios familiares hasta un centro asistencial, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Carabineros concurrió hasta el lugar y dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público, iniciándose así diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Así lo explicó el prefecto de Cachapoal, el coronel Luis Rebolledo. “En este sitio vive una familia, que se encontraba compartiendo al interior de su domicilio, y siente ruidos en el sector de una bodega, percatándose que individuos realizaban un robo de especies en este sector”, señaló.

“Al concurrir familiares, un hombre adulto de 31 años es agredido por estos delincuentes que realizaban el robo, recibiendo un impacto en su cuerpo, el que le produce heridas fatales”, explicó.

Cabe señalar que en este momento equipos de Carabineros se encuentran en el lugar, ya que las diligencias continúan en desarrollo para establecer la dinámica de lo ocurrido en este hecho registrado en la comuna de Mostazal.