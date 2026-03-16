José Antonio Neme causa revuelo con atrevido registro durante la celebración de su cumpleaños

El reconocido rostro de televisión, José Antonio Neme, encendió las redes sociales con un atrevido video que compartió en su cuenta de Instagram.

El conductor de Mucho Gusto, está disfrutando sus vacaciones en Río de Janeiro, específicamente en el barrio de Copacabana y compartió junto a sus seguidores el video donde escribió lo siguiente: “Secreto”.

En el registro, Neme se encuentra en una terraza disfrutando de la vista, cuando en un momento un tercero le toca la espalda y el periodista comienza a bailar.

Los comentarios en la publicación aplaudieron la celebración de José Antonio Neme.

“Está como quiere”; “Cada uno celebra su cumpleaños cómo quiere y como puede”; “Así hay como hay que gozar la vida y sin importar el qué dirán”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.