Con figuras clave de su gobierno: Gabriel Boric instala nueva oficina “con miras de seguir aportando a Chile”

Durante este lunes 16 de marzo se confirmó que el expresidente de la República, Gabriel Boric Font, instalará una nueva oficina en la Región Metropolitana, espacio desde donde proyecta continuar desarrollando actividades públicas tras dejar el cargo.

La información fue dada a conocer en el matinal “Una mañana fabulosa”, donde se detalló que la oficina estará ubicada en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago.

Desde ese lugar, el exmandatario buscará mantener un espacio de trabajo con miras a “seguir aportando a Chile”, según se indicó en la instancia televisiva.

En paralelo, también se confirmó el equipo inicial que acompañará a Boric en esta nueva etapa, el cual estará compuesto por Antonia Illanes como directora ejecutiva y Nicole Vergara como directora de Comunicaciones.

En el caso de Antonia Illanes Riquelme, se trata de una abogada de la Universidad de Chile que durante el gobierno de Boric se desempeñó como directora administrativa de la Presidencia y posteriormente como subsecretaria del Deporte, cargo desde el cual participó en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Por su parte, Nicole Vergara Domínguez es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Sociología de la Universidad Católica, especializada en comunicación política.

Durante la administración del exmandatario, Vergara fue directora de Comunicaciones de la Presidencia y previamente se desempeñó como asesora en el denominado “segundo piso” de La Moneda.

Su paso por el gobierno también fue recordado por un episodio ocurrido durante un punto de prensa en el marco del denominado caso Monsalve, instancia en la que el entonces presidente Boric la interpeló públicamente, aunque en otras oportunidades el exjefe de Estado valoró su trabajo durante el periodo en que integró el equipo de comunicaciones de la Presidencia.