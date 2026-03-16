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CADEM. Mejor que Bachelet, Piñera y Boric: inicio del gobierno de Kast registra la mayor aprobación en su primera semana desde 2010

La encuesta Cadem reveló que el Mandatario alcanzó un 57% de aprobación en su primera semana de gestión, superando los registros iniciales de los cinco gobiernos anteriores.

Cristóbal Álvarez

Mejor que Bachelet, Piñera y Boric: inicio del gobierno de Kast registra la mayor aprobación en su primera semana desde 2010

Durante este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Cadem, medición que evaluó, entre otros temas, la aprobación del Presidente José Antonio Kast durante sus primeros días al frente del gobierno.

De acuerdo con el sondeo, el Mandatario alcanzó un 57% de aprobación, cifra que —según el propio estudio— corresponde a la más alta registrada por un presidente en su primera semana de gestión desde 2010.

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El resultado supera los niveles obtenidos en el mismo periodo por los gobiernos anteriores, entre ellos Sebastián Piñera en sus dos administraciones (52% y 51%), Michelle Bachelet en su segundo mandato (52%) y Gabriel Boric (50%).

Sin embargo, la encuesta también reveló que el actual jefe de Estado presenta el mayor nivel de desaprobación inicial entre los presidentes medidos, alcanzando un 34%, cifra superior a las registradas por Piñera I (29%), Piñera II (21%), Bachelet II (20%) y Boric (20%) en sus respectivos inicios de gobierno.

En cuanto a las prioridades que la ciudadanía espera que aborde la actual administración, la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico lideran con un 61%, seguidas por economía y empleo con un 41%, mientras que la inmigración aparece en tercer lugar con un 21%.

El estudio también evaluó la percepción sobre la influencia de los ministros del gabinete. En esa categoría, Claudio Alvarado (26%), Trinidad Steinert (24%) y Jorge Quiroz (23%) aparecen como las figuras mejor posicionadas en esta primera medición del nuevo gobierno.

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