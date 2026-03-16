Alerta en Talcahuano por enorme socavón tras intensas lluvias: deslizamiento alcanzó patio de una vivienda

Las intensas precipitaciones registradas en el sur del país provocaron la aparición de un socavón en la comuna de Talcahuano, situación que obligó a restringir el tránsito vehicular en una calle del sector cerro Zaror durante la mañana del domingo.

El hundimiento se produjo específicamente en la calle Los Araucanos, donde parte del terreno cedió tras las lluvias, generando un deslizamiento de tierra que afectó el borde de la vía y alcanzó el patio de una vivienda cercana.

De acuerdo con registros difundidos por vecinos del lugar, el socavón tendría al menos cuatro metros de extensión, lo que generó preocupación entre los residentes debido al riesgo que representa para quienes circulan por el sector.

Ante esta situación, el municipio dispuso limitar el paso de vehículos en la zona para evitar accidentes, aunque los peatones aún transitan por el lugar.

Uno de los vecinos advirtió sobre el peligro que representa el deterioro de la vía: “Es gravísimo porque ya se comió la calle por debajo y por esta calle pasa la locomoción pesada. Si pasa por ahí un camión o una micro, se va a quebrar y va a caer con todo”, informa 24 Horas.

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Municipio evalúa soluciones para el sector

Desde el municipio de Talcahuano indicaron que se encuentran trabajando en alternativas para abordar el problema y evitar nuevos riesgos para los residentes del área.

El alcalde de la comuna, Eduardo Saavedra, señaló que existe una iniciativa impulsada por el Gobierno Regional del Biobío destinada a mejorar la infraestructura vial en ese sector.

“Hay un proyecto que es del Gobierno Regional que justamente ensancha esa calzada hacia el frente de esa casa que hoy está afectada”, explicó el jefe comunal respecto a la obra que podría contribuir a mitigar el problema.