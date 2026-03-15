Exgoleador de la U estaba con su hijo de 7 meses: lo que se sabe de la violenta encerrona a tres futbolistas en Santiago

Momentos de alta tensión vivieron tres futbolistas profesionales la noche del viernes en Santiago, luego de ser víctimas de una violenta encerrona en plena autopista.

Entre los afectados se encuentra el delantero de Deportes Concepción y exjugador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, quien al momento del asalto se encontraba acompañado por su esposa y su hijo de apenas siete meses.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en el enlace de Autopista Central con Costanera Norte, cuando el vehículo en el que se desplazaban Cristóbal Jorquera, Ángel Gillard y Larrivey fue interceptado por un grupo de delincuentes.

Según los primeros antecedentes, los antisociales los intimidaron con armas de fuego para obligarlos a descender del automóvil y concretar el robo.

El robo del BMW y la persecución policial

Tras amenazar a los ocupantes, los asaltantes se llevaron el vehículo en el que se movilizaban los deportistas: un BMW 430i Coupé. Luego del asalto, los sujetos escaparon rápidamente del lugar mientras las víctimas alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

La rápida activación del encargo por robo permitió que personal de Carabineros de Chile iniciara un operativo para ubicar el automóvil, que además contaba con sistema de geolocalización (GPS). Gracias a esa tecnología, las patrullas policiales lograron identificar el recorrido del vehículo e iniciar un seguimiento controlado por distintos puntos de la capital.

La persecución se extendió hasta la intersección de avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque, donde el conductor del vehículo robado perdió el control, lo que permitió la detención de uno de los sospechosos.

El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, de 36 años, ciudadano chileno con antecedentes penales. Sin embargo, otros tres involucrados lograron escapar tras descender del automóvil y huir en distintas direcciones, por lo que continúan siendo buscados por personal policial.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron dos armas a fogueo adaptadas para el disparo, además de municiones. También hallaron en el vehículo cerca de 450 cajetillas de cigarrillos que, según los primeros antecedentes, habían sido sustraídas horas antes desde una tienda Oxxo.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la participación de los detenidos y avanzar en la búsqueda de los otros implicados en este asalto que afectó a los futbolistas.