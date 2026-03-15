Padre de 2 hijos y sin antecedentes: familia pide aclarar circunstancias por muerte de joven tras fiscalización policial

La noche del pasado viernes un hombre de 26 años perdió la vida durante un operativo de la SIP de Carabineros luego de intentar eludir una fiscalización vehicular en San Bernardo.

El hecho generó una serie de cuestionamientos por parte de su círculo cercano, quienes critican la forma de actuar de los uniformados. Se apunta a la manera de identificación de los efectivos policiales.

Actualmente, el caso está siendo llevado por la Fiscalía Metropolitana Occidente en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos.

El foco está puesto en el protocolo seguido por los carabineros que realizaban los controles rutinarios, lo que genera debate y plantea la interrogante de cómo sucedieron las cosas.

Inicialmente, desde la institución indicaron que sus efectivos portaban identificación visible, pero luego precisaron que todos los detalles del procedimiento forman parte de los antecedentes remitidos a la indagatoria en curso.

Por otra parte, los cercanos de la víctima denuncian irregularidades en el accionar policial, destacando que el vehículo usado tenía vidrios polarizados y no contaba con baliza activada, lo que pudo impedir su reconocimiento.

Noemi Encina, prima del fallecido, agregó que tampoco había ningún otro carro policial. “Entonces, díganme ustedes, no harían lo mismo. En mi caso, yo sí huyo”.​

Este testimonio se alinea con reportes de testigos que describen a los carabineros vestidos de civil y sin marcas institucionales evidentes, acrecentando dudas sobre si la víctima temió una situación de riesgo al huir del lugar.

Perfil de la víctima

Identificado como Horacio, se describe como un hombre de familia: tenía dos hijos, de 2 y 9 años, y en el momento del hecho se dirigía a recoger a un amigo para un partido de fútbol.

Sin antecedentes penales, era descrito por allegados como un individuo tranquilo y dedicado a su trabajo y hogar.

Brandon Vergara relató cómo vivió la espera y el posterior fatal desenlace: “La ubicación que me mandó se quedó pegada, pasaron 3 minutos, le dije: ‘Oye, tanto rato’, y le mando un WhatsApp, le pongo: ‘Hermano, ¿Dónde estás?’ Y no me responde”.​

“Le hago una llamada, tampoco me responde, y voy corriendo para allá porque yo sabía que algo le había pasado, pero no era normal tanto rato”, agregó.

Al llegar al sitio se encontró con personal policial en un vehículo que, según explicó, no tenía los colores institucionales.