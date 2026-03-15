Lluvia en la región Metropolitana: a esta hora comenzarán las precipitaciones en la capital el lunes / Sebastian Beltran Gaete

Un descenso en las temperaturas se registró durante este fin de semana en la región Metropolitana, donde las máximas no sobrepasaron los 28 grados.

Sin embargo, este panorama seguirá marcando la semana, donde incluso ya se anticipan lluvias en la capital.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), diversas zonas de la capital tendrán precipitaciones a contar de este lunes 16 de marzo, las que se podrían extender hasta horas de la madrugada del martes 17.

¿A qué hora llueve en la región Metropolitana el lunes?

La DMC proyecta que la lluvia caerá en la capital durante la noche de este lunes en zonas como Melipilla, mientras que sectores precordilleranos, como San José de Maipo, también podrían tener chubascos aislados durante la madrugada del martes.

En tanto, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones iniciarán de forma intermitente a contar de las 18:00 horas del lunes, las que retomarían desde las 3 de la madrugada del martes.