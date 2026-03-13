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AFA y Conmebol presionan para que la Finalissima no se juegue en el Bernabéu: estas son las sedes que proponen

Claudio “Chiqui” Tapia y Alejandro Domínguez se reunieron este viernes en Buenos Aires para evitar que el Argentina vs. España se juegue en el estadio del Real Madrid.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Hector Vivas - FIFA

A solo dos semanas de la fecha inicialmente agendada, por estas horas la Finalissima entre Argentina y España sigue en el aire, a la espera de encontrar una sede para el duelo.

El encuentro entre los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa estaba programado en un principio para disputarse el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente llevó a que esta sede fuera descartada.

Ante el imprevisto de la guerra, desde la UEFA actuaron rápidamente en busca de un nuevo recinto para albergar el duelo, donde el Santiago Bernabéu apareció como opción inmediata, lo que causó la molestia de la Asociación del Fútbol Argentino.

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La AFA, al enterarse de esta propuesta, también reaccionó proponiendo llevar el partido al Estadio Monumental de River Plate, pese a que la fecha chocaba con un recital de AC/DC en la cancha de los “millonarios”.

Finalmente, según información de TyC Sports, esta medida solo fue una presión de Claudio Tapia, presidente de la AFA, al sentirse perjudicados con que el encuentro se juegue en España y, este viernes, en una reunión presencial con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, preparan otras propuestas reales de sede.

Lo que informan desde el otro lado de la cordillera es que los representantes sudamericanos enviarán la petición de que la Finalissima se juegue en Inglaterra, Portugal o Italia, para que así ninguno de los dos equipos parta como local.

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