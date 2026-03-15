;

Tres jugadores del fútbol chileno son víctimas de violenta encerrona en Santiago

Carabineros detuvo a un hombre tras el hecho. Recuperaron el vehículo robado.

Juan Castillo

Isidora Henríquez

Tres jugadores del fútbol chileno son víctimas de violenta encerrona en Santiago

Tres jugadores del fútbol chileno son víctimas de violenta encerrona en Santiago

01:55

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un violento asalto tipo encerrona afectó a tres futbolistas profesionales la noche del sábado en Santiago.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en el enlace de Autopista Central con Costanera Norte, donde los deportistas fueron interceptados por delincuentes armados que les robaron el vehículo en el que se movilizaban.

Las víctimas fueron los jugadores Cristóbal Jorquera (Magallanes), Ángel Gillard y Joaquín Larrivey (ambos en Deportes Concepción), este último acompañado por su esposa y su hijo de siete meses. De acuerdo con información policial, los antisociales los intimidaron con un arma de fuego para obligarlos a descender del automóvil, un BMW modelo 430i Coupé, con el que luego escaparon del lugar.

Revisa también:

ADN

Persecución policial permitió detener a uno de los sospechosos

Tras la denuncia del robo, personal de la 62ª Comisaría de Carabineros de San Bernardo fue alertado sobre el vehículo sustraído, que mantenía encargo por robo y tenía activado su sistema de GPS. Gracias a esa información, unidades policiales lograron ubicar a los sospechosos e iniciar un seguimiento controlado por distintas comunas del sector sur de Santiago.

A la persecución se sumaron varios vehículos policiales, lo que permitió acorralar al automóvil robado en la intersección de avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque. En ese punto, el conductor perdió el control del vehículo, lo que permitió la detención de uno de los involucrados.

El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, de 36 años, ciudadano chileno con antecedentes penales. Según informó Carabineros de Chile, otros tres participantes en el delito lograron escapar en distintas direcciones y continúan siendo buscados por personal policial.

Durante el procedimiento también se recuperaron dos armas a fogueo adaptadas para el disparo y municiones. Además, en el vehículo se encontraron cerca de 450 cajetillas de cigarrillos que, según los antecedentes preliminares, habían sido sustraídas durante la madrugada desde una tienda Oxxo.

Todos los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales del detenido y coordinar las diligencias para dar con el resto de los implicados.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad