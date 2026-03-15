Tres jugadores del fútbol chileno son víctimas de violenta encerrona en Santiago

Un violento asalto tipo encerrona afectó a tres futbolistas profesionales la noche del sábado en Santiago.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en el enlace de Autopista Central con Costanera Norte, donde los deportistas fueron interceptados por delincuentes armados que les robaron el vehículo en el que se movilizaban.

Las víctimas fueron los jugadores Cristóbal Jorquera (Magallanes), Ángel Gillard y Joaquín Larrivey (ambos en Deportes Concepción), este último acompañado por su esposa y su hijo de siete meses. De acuerdo con información policial, los antisociales los intimidaron con un arma de fuego para obligarlos a descender del automóvil, un BMW modelo 430i Coupé, con el que luego escaparon del lugar.

Persecución policial permitió detener a uno de los sospechosos

Tras la denuncia del robo, personal de la 62ª Comisaría de Carabineros de San Bernardo fue alertado sobre el vehículo sustraído, que mantenía encargo por robo y tenía activado su sistema de GPS. Gracias a esa información, unidades policiales lograron ubicar a los sospechosos e iniciar un seguimiento controlado por distintas comunas del sector sur de Santiago.

A la persecución se sumaron varios vehículos policiales, lo que permitió acorralar al automóvil robado en la intersección de avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque. En ese punto, el conductor perdió el control del vehículo, lo que permitió la detención de uno de los involucrados.

El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, de 36 años, ciudadano chileno con antecedentes penales. Según informó Carabineros de Chile, otros tres participantes en el delito lograron escapar en distintas direcciones y continúan siendo buscados por personal policial.

Durante el procedimiento también se recuperaron dos armas a fogueo adaptadas para el disparo y municiones. Además, en el vehículo se encontraron cerca de 450 cajetillas de cigarrillos que, según los antecedentes preliminares, habían sido sustraídas durante la madrugada desde una tienda Oxxo.

Todos los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, que ahora deberá determinar las responsabilidades penales del detenido y coordinar las diligencias para dar con el resto de los implicados.