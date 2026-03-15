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Premios Oscar: estas son las últimas 10 ganadoras a Mejor Actriz

En esta edición, hay una interesante lista de intérpretes que podrían sumarse al selecto grupo.

José Campillay

Getty Images

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La noche de este domingo 15 de marzo se celebrará la 98ª edición de los Premios Oscar y existen altas expectativas por conocer a los grandes ganadores en sus respectivas categorías.

Se trata de la celebración más importante de la industria cinematográfica, reconociendo lo mejor del último año en diferentes áreas dentro de una película.

Para este 2026 (que premia lo hecho en 2025) hay varias cintas nominadas en diversos apartados, permitiendo que algunas intérpretes luchen por ser reconocidas a nivel individual.

Como todos los años, una de las estatuillas más relevantes es la que se entrega a la Mejor Actriz, un premio que suma un valor y reconocimiento a la carrera quien se lo adjudique.

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Hoy, hay una llamativa competencia con Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson y Renate Reinsve. La ganadora se sumará a un selecto grupo, pero el caso de Stone resulta particularmente llamativo porque está en carrera por su tercer galardón en esta categoría.

A lo largo de los años han sido varios los nombres destacados que se han coronado con esta distinción. Jennifer Lawrence, Natalie Portman y Sandra Bullock son solo algunas de ellas.

A continuación, te dejamos una lista de los últimos 10 ganadores en esta categoría:

2016: Brie Larson por La habitación, interpretando a Joy ‘Ma’ Newsome, dirigida por Lenny Abrahamson.

2017: Emma Stone por La La Land, interpretando a Mia Dolan, dirigida por Damien Chazelle.

2018: Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing Missouri, dándole vida a Mildred Hayes, dirigida por Martin McDonagh.

2019: Olivia Colman por La favorita, interpretando a la Reina Ana, dirigida por Yorgos Lanthimos.

2020: Renée Zellweger por Judy, asumiendo el rol de Judy Garland, estando bajo la dirección de Rupert Goold.

2021: Frances McDormand por Nomadland, dándole vida Fern bajo la dirección de Chloé Zhao.

2022: Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, interpretando a Tammy Faye Bakker, dirigida por Michael Showalter.

2023: Michelle Yeoh por Everything Everywhere All at Once, interpretando a Evelyn Quan Wang, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

2024: Emma Stone por Pobres criaturas, interpretando a Bella Baxter, dirigida por Yorgos Lanthimos.

2025: Mikey Madison por Anora, interpretando a Anora «Ani» Mikheeva, dirigida por Sean Baker.

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