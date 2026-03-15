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FOTO Y VIDEO. Pedro Pascal sorprende en los Óscar con radical cambio de look

El actor nacional de 50 años se presentó en la alfombra roja de la entrega de los Premios Oscar.

Nicolás Lara Córdova

Pedro Pascal sorprende en los Óscar con radical cambio de look

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Oscar 2026 en el Dolby Theatre y Pedro Pascal se presentó en la alfombra roja en la previa del evento.

En este segmento previo a la entrega de las estatuillas donde los actores, directores y productores pueden mostrar sus atuendos a la prensa, el intérprete nacional sorprendió por su radical cambio de look.

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Pedro Pascal desfiló por la alfombra roja con un look de camisa blanca, con una flor del mismo color que tenía en el lado izquierdo.

Lo que más llamó la atención fue que el actor chileno se afeitó su característico bigote lo que generó comentarios en redes sociales.

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Lexie Moreland

Además, Pedro Pascal tendrá un rol importante en la edición 2026 de los Premios Oscar, ya que el actor participará como presentador en la premiación, tal como lo hizo en 2023.

Los otros presentadores se este evento serán Nicole Kidman, Channing Tatum y Ewan McGregror.

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