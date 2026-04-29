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VIDEO. Violento turbazo se registró en un Líder de San Miguel: delincuentes apuñalaron a un cliente

Los asaltantes ingresaron en masa al supermercado y también agredieron a los guardias.

Felipe Romo

Violento turbazo se registró en un Líder de San Miguel: delincuentes apuñalaron a un cliente

Un impactante robo ocurrió en una tienda Líder en la comuna de San Miguel, donde un grupo de alrededor de 12 menores de edad ingresó en un “turbazo” para robar distintos objetos de valor.

El personal de seguridad actuó para intentar detener a los asaltantes, que portaban uniforme escolar y su rostro descubierto. Seis de ellos terminaron inmovilizados, pero dos guardias fueron agredidos al ser superados en número.

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Durante la fuga de los involucrados, un cliente fue herido por un arma blanca y fue trasladado al Hospital Barros Luco junto a los demás lesionados.

Los antecedentes fueron ingresados al Ministerio Público, mientras Carabineros se encuentra en la búsqueda del resto de los agresores involucrados.

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