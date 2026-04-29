FOTO. A Perfect Circle anuncia su regreso a Chile: cómo y cuándo comprar entradas

La banda de rock estadounidense regresa al país luego de 13 años junto a Puscifer.

Nicolás Lara Córdova

El calendario de conciertos en Chile sigue sumando artistas. Este miércoles se confirmó el regreso de la banda de rock estadounidense, A Perfect Circle, que regresa a nuestro país luego de 13 años.

Los californianos no llegarán solos a nuestro país ya que tendrán como invitados especiales a la banda Puscifer, otro de los proyectos de Maynard James Keenan.

Revisa también:

ADN

El show está programado para el próximo 29 de noviembre en el estadio Santa Laura. La última vez que A Perfect Circle se presentó en nuestro país fue en el marco de Lollapalooza Chile.

¿Cómo y cuándo comprar entradas para A Perfect Circle en Chile?

La venta de entradas estará a cargo del sistema Punto Ticket y estará habilitada a partir del mes de mayo.

Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir del miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas.

A Perfect Circle también ofrecerá shows en el Microestadio de Argentinos Juniors en Buenos Aires, Arge,tina y en el Estadio Fray Nano de Ciudad de México.

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad