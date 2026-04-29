FOTO. A Perfect Circle anuncia su regreso a Chile: cómo y cuándo comprar entradas
La banda de rock estadounidense regresa al país luego de 13 años junto a Puscifer.
El calendario de conciertos en Chile sigue sumando artistas. Este miércoles se confirmó el regreso de la banda de rock estadounidense, A Perfect Circle, que regresa a nuestro país luego de 13 años.
Los californianos no llegarán solos a nuestro país ya que tendrán como invitados especiales a la banda Puscifer, otro de los proyectos de Maynard James Keenan.
Revisa también:
El show está programado para el próximo 29 de noviembre en el estadio Santa Laura. La última vez que A Perfect Circle se presentó en nuestro país fue en el marco de Lollapalooza Chile.
¿Cómo y cuándo comprar entradas para A Perfect Circle en Chile?
La venta de entradas estará a cargo del sistema Punto Ticket y estará habilitada a partir del mes de mayo.
Los fanáticos podrán adquirir sus entradas a partir del miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas.
A Perfect Circle también ofrecerá shows en el Microestadio de Argentinos Juniors en Buenos Aires, Arge,tina y en el Estadio Fray Nano de Ciudad de México.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.