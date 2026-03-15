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Detective de la PDI frustra a balazos asalto a conductor de aplicación y pasajero en Puente Alto

El funcionario policial se encontraba por la zona cuando se percató del ilícito, haciendo uso de su arma de fuego.

Juan Castillo

Detective de la PDI frustra a balazos asalto a conductor de aplicación y pasajero en Puente Alto

Detective de la PDI frustra a balazos asalto a conductor de aplicación y pasajero en Puente Alto / Diego Martin

Un intento de asalto contra un conductor de aplicación fue frustrado durante la madrugada de este domingo en la comuna de Puente Alto, luego de la intervención de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que se encontraba en el sector.

El hecho ocurrió cerca de la una de la mañana en avenida Diego Portales, cuando el conductor —quien trabajaba realizando viajes mediante una plataforma de transportes— se encontraba finalizando un traslado de pasajeros.

En ese momento fue abordado por un grupo de delincuentes que lo intimidaron con armas de fuego con la intención de cometer un robo.

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Intervención de detective obligó a los asaltantes a huir

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por la policía, el intento de robo fue advertido por un funcionario de la PDI que estaba en las inmediaciones del lugar. El subcomisario Benjamín Molina Muñoz explicó que “a eso de la una de la mañana en avenida Diego Portales, en circunstancias que la víctima se encontraba dejando a un pasajero, debido a que era conductor de transporte Uber, es abordado por alrededor de cuatro sujetos, quienes lo comienzan a intimidar con armas de fuego”.

El oficial detalló que el detective actuó rápidamente para evitar el delito. Según indicó, “el detective actúa utilizando su arma de servicio, lo cual hace que los sujetos depongan su cometido, huyendo del lugar a pie”.

Las primeras diligencias apuntan a que los asaltantes habrían estado esperando en zonas oscuras de la vía pública para sorprender a sus víctimas. En esa línea, el subcomisario agregó que según los antecedentes preliminares, los sujetos se encontraban escondidos en las partes oscuras de la vía pública, abordando a la víctima de manera sorpresiva”.

Además, las víctimas relataron que los involucrados serían jóvenes de entre 17 y 20 años de edad. La policía también intenta ubicar al pasajero que viajaba en el vehículo al momento del ataque, quien podría haber resultado lesionado tras forcejear con los delincuentes.

Actualmente, equipos policiales realizan diligencias en el lugar del incidente para reconstruir lo ocurrido. Entre las acciones investigativas se contempla la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y el trabajo del Laboratorio de Criminalística Central.

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