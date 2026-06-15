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Sernac emite alerta para más de 2.500 autos por falla técnica: estos son todos los modelos afectados en Chile

Los vehículos afectados fueron comercializados en el país entre 2024 y 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para más de 2.500 autos por falla técnica: estos son todos los modelos afectados en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para diversos modelos de vehículos vendidos en Chile, debido a un desperfecto técnico que implicaría un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Porsche Chile SPA alertó sobre la medida para los autos marca Volkswagen, comercializados entre los años 2024 a 2026, de los siguientes modelos:

  • Polo
  • Virtus
  • Nivus
  • T-Cross
  • Tera

“La empresa informa que se ha detectado un error de software en la unidad de control del cuadro de instrumentos”, señaló el ente fiscalizador.

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Por otro lado, el organismo advirtió que “ante una eventual interrupción del funcionamiento del cuadro de instrumentos, podría generarse un incidente que afecte la seguridad del usuario, al verse comprometida su capacidad de conducción debido a la pérdida temporal de acceso a la información operativa y de estado proporcionada por el sistema".

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El Sernac recomienda que los conductores verifiquen si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN (disponible aquí).

De ser el caso, los consumidores deben contactarse directamente con la empresa para agendar una cita y realizar los trabajos de mejora, los cuales son gratuitos para los afectados. La medida de reparación tiene un tiempo estimado de 5 horas y no tiene costo adicional para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono/Call Center: 600 712 8000
  • Sitio web: https://www.volkswagen.cl/
  • Correo Electrónico: porsche@upcom.cl
  • Red de Concesionarios: https://www.volkswagen.cl/red-de-concesionarios

Cabe señalar que la advertencia corresponde para un total de 2.563 unidades del país de los modelos antes mencionados.

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