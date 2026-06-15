Gobierno de Kast presenta indicaciones para avanzar en sala cuna universal: promete no aumentar costos laborales

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó las indicaciones al proyecto de sala cuna universal, iniciativa que busca destrabar una discusión pendiente desde hace años y corregir una norma que, según el Ejecutivo, ha afectado la contratación femenina en Chile.

La propuesta apunta a reemplazar el actual modelo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a proveer sala cuna, por un sistema financiado mediante un nuevo fondo.

El Ejecutivo defendió que el cambio tendrá implementación gradual y será fiscalmente sostenible.

Sala cuna universal: Gobierno apunta a empleo femenino y corresponsabilidad

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que la normativa vigente genera un incentivo negativo para la contratación de mujeres. “Cada vez que un empleador se acerca a la trabajadora número 20, tiene un incentivo concreto para no contratarla. No por maldad, sino por el aumento de costos laborales debido a una norma mal diseñada”, afirmó.

Según el secretario de Estado, las indicaciones buscan eliminar esa distorsión mediante la creación de un Fondo de Sala Cuna. “Las indicaciones que presentamos hoy eliminan ese impuesto para la contratación del empleo femenino, con la creación de un fondo para la sala cuna sobre la base de una cotización que desacopla el derecho a esa sala cuna del género del trabajador”, explicó.

El proyecto también amplía el beneficio más allá de las madres trabajadoras. Rau recalcó que “el incentivo ya no será solo para hijos de madres trabajadoras. También alcanza a los hijos de padres que trabajen y a quienes tengan el cuidado legal del niño o niña menor de dos años”.

En materia de financiamiento, el Gobierno aseguró que la propuesta no implicará nuevos costos netos para empresas ni trabajadores. El ministro señaló que se compensará con una reducción equivalente en la cotización al seguro de cesantía.

“Es una reforma inteligente dentro de los márgenes que el país hoy puede sostener. Con esta fórmula eliminamos el impuesto a la contratación de mujeres sin introducir un impuesto al trabajo, sin presiones fiscales”, agregó.

El Ejecutivo también propone una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, además de fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. Las indicaciones serán ingresadas al Congreso durante esta jornada.