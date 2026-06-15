En medio de la controversia por la ofensiva de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Presidente José Antonio Kast defendió este lunes la recuperación de recursos adeudados al Estado y vinculó esos fondos al fortalecimiento de políticas para la primera infancia, durante la presentación de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal.

Desde La Moneda, el mandatario sostuvo que los recursos que actualmente se están exigiendo a los deudores del CAE permitirán reforzar áreas prioritarias como la educación inicial.

15 de junio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, presenta indicaciones al proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal, en compañía de los ministros de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; de Educación, María Paz Arzola, de Segpres, José García Ruminot, de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de la Mujer y Equidad de Género, Judit Marín. En la imagen, Jose Antonio Kast, Presidente de la República, junto a Judith Marin Morales, Ministra de la Mujer y Equidad de Genero, Maria Paz Arzola, Ministra de Educacion, y Tomas Rau, Ministro del Trabajo y Previcion Social, firman el documento. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Esos recursos que estamos hoy día solicitando que se devuelvan van precisamente a esto: ver cómo dedicamos más recursos, más tiempo y más ocupación a aquellos niños que hoy día no lo tienen”, afirmó.

El Presidente Kast descartó que exista una persecución contra quienes mantienen deudas estudiantiles, aunque insistió en la necesidad de asumir responsabilidades. “Nosotros no buscamos perseguir a nadie, pero sí queremos que cada uno se haga responsable de sus actos”, señaló, en referencia a las críticas que ha recibido el Gobierno por los embargos y cobros impulsados por la Tesorería General de la República.

El jefe de Estado también aprovechó la instancia para defender las indicaciones presentadas al proyecto de Sala Cuna Universal, argumentando que buscan equilibrar el acceso al beneficio con la generación de empleo.

“Queremos abrir espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados, pero que este derecho no se transforme en un desincentivo para contratar”, explicó.

El líder de Gobierno insistió en que la iniciativa debe avanzar bajo criterios de “gradualidad y responsabilidad”, advirtiendo que aprobar medidas sin financiamiento sostenible podría generar frustración en el futuro.

Durante su intervención, el mandatario también puso el foco en la crisis laboral y de natalidad que enfrenta el país. “Después de la seguridad, lo que hoy día Chile más necesita es trabajo estable y trabajo digno”, afirmó, asegurando que el fortalecimiento de la educación inicial y el acceso a salas cuna forman parte de la estrategia para enfrentar ambos desafíos.

Las indicaciones serán ingresadas al Senado para continuar su tramitación legislativa.