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Metro sufre corte de servicio de cinco estaciones en medio de shows de Lollapalooza 2026 y AC/DC

Revisa cómo se encuentra operando el transporte público en la capital en una acontecida jornada.

Nicolás Lara Córdova

AGENCIA UNO

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A través de sus redes sociales, el Metro de Santiago informó retrasos en su frecuencia habituales de trenes.

Según detalló la empresa, el corte se debe a la presencia de una persona en las vías.

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Según información en sus redes sociales, la situación afecta a Línea 2.

“Desde este momento servicio disponible en L2 desde Vespucio Norte hasta Einstein y Los Héroes a Hospital El Pino, por persona en la vía”,

Las estaciones afectadas son Cementerios, Cerro Blanco, Patronato, Puente Cal y Canto y Santa Ana, estas dos últimas tienen sus combinaciones suspendidas.

Cabe destacar que este corte de servicio no afecta a la operación de extensión de horario dispuesto por la empresa de transporte para los shows de Lollapalooza 2026 y el concierto de AC/DC que se están desarrollando este domingo.

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