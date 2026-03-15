Metro sufre corte de servicio de cinco estaciones en medio de shows de Lollapalooza 2026 y AC/DC

A través de sus redes sociales, el Metro de Santiago informó retrasos en su frecuencia habituales de trenes.

Según detalló la empresa, el corte se debe a la presencia de una persona en las vías.

Según información en sus redes sociales, la situación afecta a Línea 2.

“Desde este momento servicio disponible en L2 desde Vespucio Norte hasta Einstein y Los Héroes a Hospital El Pino, por persona en la vía”,

Las estaciones afectadas son Cementerios, Cerro Blanco, Patronato, Puente Cal y Canto y Santa Ana, estas dos últimas tienen sus combinaciones suspendidas.

Cabe destacar que este corte de servicio no afecta a la operación de extensión de horario dispuesto por la empresa de transporte para los shows de Lollapalooza 2026 y el concierto de AC/DC que se están desarrollando este domingo.