Adelantan la gran sorpresa que dará Quilapayún en su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Este domingo se está viviendo la tercera jornada del festival que tendrá como platos fuertes a Lewis Capaldi, Skrillex, Chappell Roan, Akriila y Quilapayún.

Esta última banda se presentará en el Lotus Stage en lo que prometen será una jornada especial.

Quilapayún celebrará sus 60 años en el escenario instalado en el Parque O’Higgins y tendrán a unos invitados de lujo: Los Bunkers.

La misma banda adelantó la gran sorpresa y es que interpretarán una reconocida canción del rock nacional: La exiliada del sur.

Esta canción es un poema de Violeta Parra que fue musicalizado por Patricio Manns. Los Bunkers estrenaron su versión de esta canción en 2003 cuando lanzaron su disco La Culpa.