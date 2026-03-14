EE.UU. pide a sus ciudadanos abandonar Irak “de inmediato” por riesgo de ataques con misiles y drones

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta urgente para sus ciudadanos en Irak, recomendándoles abandonar el país de forma inmediata ante el aumento de ataques atribuidos a milicias vinculadas a Irán.

La advertencia fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, que alertó sobre una creciente amenaza de ataques con misiles, drones y cohetes en distintas zonas del territorio iraquí.

El comunicado advierte que en los últimos días se han registrado múltiples ataques contra bases áreas donde existen instalaciones o presencia estadounidense, incluyendo la denominada zona internacional en el centro de Bagdad.

Las autoridades diplomáticas también informaron de incidentes en las cercanías del aeropuerto de Erbil y en el entorno del consulado general estadounidense en esa ciudad.

Alerta por ataques y amenazas contra instalaciones vinculadas a EE.UU.

En su comunicado oficial, la embajada advirtió que la situación de seguridad sigue deteriorándose, lo que ha llevado a reforzar el llamado a abandonar el país. En ese sentido, el documento señala que “debido al riesgo constante de ataques con misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí, no intente acudir a la embajada en Bagdad ni al consulado general en Erbil”.

Las autoridades estadounidenses también emitieron una advertencia más amplia para quienes evalúan viajar a ese país. Según la embajada, “no viajen a Irak debido al terrorismo, los secuestros, el conflicto armado, los disturbios civiles y la limitada capacidad del gobierno estadounidense para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Irak”.

El comunicado añade que grupos armados vinculados al régimen iraní han dirigido ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses, empresas con presencia en el país e infraestructura energética operada por compañías de Estados Unidos. Además, estos grupos han amenazado con continuar sus acciones contra intereses estadounidenses en la región.

La advertencia también señala que algunos ataques han alcanzado hoteles frecuentados por extranjeros y otros lugares asociados a ciudadanos estadounidenses. En ese contexto, la embajada enfatizó que “los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato”.

Asimismo, el gobierno estadounidense alertó sobre el riesgo de secuestros y ataques directos contra sus ciudadanos, señalando que algunos ya han sido blanco de incidentes en el pasado.

Frente a este escenario, las autoridades diplomáticas reiteraron su llamado a quienes permanezcan en Irak a reconsiderar su permanencia en el país ante el aumento de amenazas de grupos armados.