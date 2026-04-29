Emergencia policial en La Pintana: investigan homicidio frustrado con arma de fuego

Una emergencia policial se registra la tarde de este miércoles en la zona sur de la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de La Pintana, donde un ciudadano chileno fue víctima de un homicidio frustrado tras ser atacado con arma de fuego en plena vía pública.

El hecho movilizó al equipo ECOH, que se trasladó al lugar para iniciar las primeras diligencias investigativas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, una segunda persona también resultó lesionada producto de impactos balísticos, siendo ambas víctimas atendidas por equipos de emergencia.

El caso se mantiene en desarrollo y no se descarta la participación de terceros, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque.