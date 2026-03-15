Científicos detectan preocupante expansión de especie invasora en el fondo marino de Chile

Una expedición científica realizada en la región de Aysén detectó una expansión significativa de la anémona invasora Metridium senile en el fondo marino de la Patagonia Norte.

Este hallazgo encendió las alertas entre investigadores por su potencial impacto en uno de los ecosistemas marinos más prístinos del país.

El descubrimiento se produjo durante la segunda Expedición Fondo Marino, iniciativa liderada por Fundación MERI de Filantropía Cortés Solari, que en enero de este año realizó una nueva campaña científica en la bahía de Melimoyu, en la región de Aysén.

El objetivo del trabajo fue continuar el monitoreo iniciado en 2024 para comprender mejor los cambios en las comunidades que habitan el fondo marino del fiordo.

Los resultados mostraron que la presencia de esta especie no nativa ya no es aislada, como se había observado anteriormente, sino que ahora aparece en la mayoría de los sitios estudiados en zonas someras del ecosistema.

Científicos alertan sobre el avance de la especie invasora

El director de la expedición, Alejandro Pérez Matus, explicó que los datos muestran una expansión clara de la anémona invasora en sectores superficiales del fondo marino. Según detalló el investigador, “en la expedición pasada observamos una distribución fragmentada de esta anémona invasora. En esta segunda campaña vemos que su presencia ya no es puntual: aparece en prácticamente casi todos los sitios muestreados en el fondo marino somero”.

El especialista agregó que la presencia de la especie se concentra principalmente en zonas de hasta 20 metros de profundidad, lo que abre nuevas interrogantes científicas sobre los factores ambientales que estarían favoreciendo su expansión. En ese sentido, indicó que “esto abre preguntas científicas relevantes sobre los límites ambientales del sistema y sobre qué condiciones del fiordo podrían estar condicionando la expansión de esta especie”.

El fondo marino patagónico alberga complejas comunidades bentónicas, donde habitan corales de aguas frías, invertebrados y numerosas especies asociadas que cumplen un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, Francisca Cortés Solari, destacó la importancia de monitorear estos ecosistemas para anticipar posibles impactos ambientales. La investigadora señaló que “monitorear su estado, entender su dinámica y detectar a tiempo el avance de especies invasoras es fundamental” para proteger el patrimonio natural del país.

Durante la expedición, el equipo utilizó diversas tecnologías de investigación marina, incluyendo censos visuales, cámaras submarinas remotas, sensores ambientales y estructuras de monitoreo especializadas para estudiar la biodiversidad del fondo marino con mayor precisión.

Los resultados del estudio permitirán seguir profundizando el conocimiento sobre los ecosistemas marinos de la Patagonia Norte y apoyar futuras decisiones de conservación en una de las zonas menos exploradas del océano chileno.

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