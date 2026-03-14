Testigos contradicen versión policial tras muerte de joven en fiscalización: “Si te sigue un auto sin baliza, cualquier se asusta”

La muerte de un joven de 26 años en la comuna de San Bernardo tras un procedimiento policial generó conmoción entre vecinos y cercanos de la víctima, mientras las autoridades intentan esclarecer la dinámica de los hechos.

El incidente ocurrió durante un control vehicular realizado por funcionarios de Carabineros de Chile, que terminó con un disparo que le quitó la vida al joven.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el procedimiento se habría originado en medio de fiscalizaciones realizadas por personal policial en el sector. Sin embargo, testigos del hecho entregaron versiones que apuntan a un escenario confuso respecto a cómo se desarrolló el encuentro entre el joven y los funcionarios policiales.

Testigos cuestionan procedimiento mientras Fiscalía indaga el caso

Personas que estaban en el lugar relataron que el joven habría reaccionado con temor ante la presencia de un vehículo que lo seguía, sin identificar inicialmente que se trataba de personal policial. Un testigo señaló que “lo que comenta la gente es que como vio ese auto, mi amigo se asustó, mientras que Carabineros decía que mi amigo le sacó una pistola y por eso le disparó”.

Una vecina del sector también explicó que la identificación policial no habría sido evidente en un primer momento. Según su relato, “lo único es que bajaron y tenían un logo en la chaqueta. Pero eso recién al bajarse, yo incluso pensé que era una riña entre ellos”.

Cercanos a la víctima describieron al joven como una persona tranquila y trabajadora, descartando que estuviera involucrado en situaciones delictuales. Un amigo comentó que “él era un chico súper tranquilo, es sano, full pega. Si te vienen siguiendo un auto y no tienen baliza, no te señalan que son Carabineros, cualquiera se va a asustar”.

Desde Carabineros de Chile, en tanto, afirmaron que los funcionarios sí portaban elementos de identificación institucional. Según indicaron, los efectivos contaban con chalecos con el logo de la institución y portaban identificación policial al momento del procedimiento.

La investigación está a cargo del fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente. El persecutor explicó que “dentro de los antecedentes preliminares, Carabineros se encontraba realizando distintas fiscalizaciones y controles vehiculares”, agregando que ahora corresponde profundizar “cómo estos controles devienen en una interacción que finaliza con la muerte de una persona”.

El fiscal también precisó que el funcionario que realizó el disparo se encuentra colaborando con la investigación. “Hasta este momento está en calidad de testigo mientras está colaborando con la investigación, prestando declaración en esa calidad, junto con los demás funcionarios que participaron”, detalló.

Mientras continúan las diligencias en el sector para reconstruir lo ocurrido, el caso vuelve a abrir el debate sobre los protocolos policiales en procedimientos de control.