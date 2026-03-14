Intento de robo termina con dos ladrones muertos en La Serena: vecino repelió asalto a balazos

Dos delincuentes murieron la mañana de este sábado tras un violento incidente registrado en el sector El Rosario, en las cercanías de la Ruta CH-41, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de individuos habría ingresado a un domicilio con la intención de cometer un robo, situación que derivó en un enfrentamiento con disparos.

Según información preliminar, los sujetos habrían irrumpido en una vivienda del sector para sustraer diversas especies. En ese momento, un vecino del lugar habría intervenido utilizando un arma de fuego para repeler el presunto asalto, lo que terminó con dos de los involucrados fallecidos en el lugar producto de impactos balísticos.

Investigación en desarrollo tras balacera en La Serena

Tras el incidente, personal especializado de Carabineros de Chile se trasladó hasta el sitio del suceso para iniciar las primeras diligencias. En el lugar trabajan equipos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del OS9, junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer la dinámica exacta de los hechos.

Los peritajes buscan determinar cómo ocurrió el enfrentamiento, cuántas personas participaron en el intento de robo y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados en el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado la identidad de los fallecidos ni han confirmado si existen otras personas detenidas o heridas en el procedimiento.

La zona permanece bajo resguardo policial mientras continúan los peritajes en el lugar.