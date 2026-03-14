;

Intento de robo termina con dos ladrones muertos en La Serena: vecino repelió asalto a balazos

Dos sujetos murieron tras recibir disparos al intentar ingresar a una vivienda. Fiscalía y Carabineros investigan el caso.

Juan Castillo

Paulina Marín

Intento de robo termina con dos ladrones muertos en La Serena: vecinos repelieron asalto a balazos

Intento de robo termina con dos ladrones muertos en La Serena: vecinos repelieron asalto a balazos

00:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos delincuentes murieron la mañana de este sábado tras un violento incidente registrado en el sector El Rosario, en las cercanías de la Ruta CH-41, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de individuos habría ingresado a un domicilio con la intención de cometer un robo, situación que derivó en un enfrentamiento con disparos.

Según información preliminar, los sujetos habrían irrumpido en una vivienda del sector para sustraer diversas especies. En ese momento, un vecino del lugar habría intervenido utilizando un arma de fuego para repeler el presunto asalto, lo que terminó con dos de los involucrados fallecidos en el lugar producto de impactos balísticos.

Revisa también:

ADN

Investigación en desarrollo tras balacera en La Serena

Tras el incidente, personal especializado de Carabineros de Chile se trasladó hasta el sitio del suceso para iniciar las primeras diligencias. En el lugar trabajan equipos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del OS9, junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer la dinámica exacta de los hechos.

Los peritajes buscan determinar cómo ocurrió el enfrentamiento, cuántas personas participaron en el intento de robo y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados en el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado la identidad de los fallecidos ni han confirmado si existen otras personas detenidas o heridas en el procedimiento.

La zona permanece bajo resguardo policial mientras continúan los peritajes en el lugar.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad